27 августа 2024, 05:44
Турист погиб в горах Карачаево-Черкесии
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В районе Софийских озер в Архызе турист из Краснодарского края отстал от группы и сорвался со скалы.
В горах Карачаево-Черкесии погиб 35-летний турист из Краснодарского края.
Инцидент произошел во время спуска туристов с популярного маршрута в районе Софийских озер в Архызе. Один из участников группу отстал от остальных и сорвался со скалы, пишет 26 августа "Интерфакс".
Участники туристической группы обратились к спасателям, которые с помощью альпинистского снаряжения и носилок транспортировали тело погибшего к базе поисково-спасательного подразделения, пишет "Живая Кубань".
Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июля в горах Кабардино-Балкария спасатели нашли тела двух альпинистов, которые не вернулись с маршрута в ущелье Адыр-суу.
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Автор: "Кавказский узел"