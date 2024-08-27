27 августа 2024, 05:44

Турист погиб в горах Карачаево-Черкесии

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В районе Софийских озер в Архызе турист из Краснодарского края отстал от группы и сорвался со скалы.

В горах Карачаево-Черкесии погиб 35-летний турист из Краснодарского края.

Инцидент произошел во время спуска туристов с популярного маршрута в районе Софийских озер в Архызе. Один из участников группу отстал от остальных и сорвался со скалы, пишет 26 августа "Интерфакс".

Участники туристической группы обратились к спасателям, которые с помощью альпинистского снаряжения и носилок транспортировали тело погибшего к базе поисково-спасательного подразделения, пишет "Живая Кубань".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июля в горах Кабардино-Балкария спасатели нашли тела двух альпинистов, которые не вернулись с маршрута в ущелье Адыр-суу.

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Примечание:

"Курорт "Эльбрус" закрыл канатные дороги", "Альпинисты рассказали подробности происшествия на Эльбрусе", "Спасатели эвакуировали туристку с гор Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 августа 2024, 06:39

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