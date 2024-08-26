Магомедов рассказал о поддержке махачкалинцами пикета в защиту Гаджиева

26 августа 2024, 20:43

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Прохожие сегодня чуть менее активно, чем обычно, реагировали на требование освободить журналиста Абдулмумина Гаджиева, автомобилисты активно поддержали пикет сигналами, рассказал замглавреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. 26 августа, как и неделей ранее, такой пикет провел на традиционном месте (пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова) заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

Силовики не создавали помех проведению пикета в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева, сообщил организатор пикета заместитель главного редактора "Черновика Магомед Магомедов.

"Полицейские подошли, проверили документы. Прохожие сегодня были не так активны. Жестами и словами выражали поддержку. Но беседовать никто не подходил. Зато автомобилисты сигналили. Один водитель даже из автомобиля выкрикнул слова поддержки", - сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Дата рассмотрения апелляционной жалобы Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева пока не назначена, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ашот Норвардян.

Ранее он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что этапирование подзащитных к месту рассмотрения апелляции маловероятно. "Апелляцию будут рассматривать в Москве (Подмосковье), участвовать они будут путем видеоконференцсвязи", - заявил Норвардян.

Напомним, пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда журналист был задержан. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Абдулмумин Гаджиев находится в СИЗО Новочеркасска. Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года. В апреле стало известно, что Гаджиев, Тамбиев и Ризванов закончили изучать материалы дела и протоколы заседаний перед рассмотрением апелляционной жалобы.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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