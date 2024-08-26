Восстановлен проезд к двум селам Чегемского района

26 августа 2024, 16:11

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Автомобильное движение к селам Эльтюбю и Булунгу возобновлено после того, как на месте рухнувшего моста через реку построен новый, отчитался глава Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", основные элементы временного моста через реку Чегем у села Эльтюбю установлены, на 26 августа запланирована финальная часть работ и открытие автомобильного движения, сообщил вечером 25 августа глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Утром 24 августа под тяжестью автобетоносмесителя обрушился автомобильный мост через реку Чегем, после чего был перекрыт проезд к селам Эльтюбю и Булунгу.

Работы завершены, автомобильное движение по временному мосту через реку Чегем около села Эльтюбю открыто в полном объеме, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Казбек Коков.

Администрация Чегемского района в своем телеграм-канале сделала репост этой публикации, не дополнив ее другой информацией.

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