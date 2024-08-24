Проезд к двум селам Чегемского района перекрыт после обрушения моста

24 августа 2024, 13:01

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Движение к селам Эльтюбю и Булунгу в Чегемском районе остановлено после того, как обрушился автомобильный мост через реку.

Сегодня утром в Чегемском районе обрушился мост через реку Чегем, который обеспечивал автомобильное движение к селам Эльтюбю и Булунгу, сообщило в своем телеграм-канале управление МЧС по Кабардино-Балкарии. "Погибших и пострадавших нет. Для организации временной переправы через реку Чегем на место происшествия выехали спасатели", - говорится в сообщении.

Мост на автодороге около села Эльтюбю обрушился примерно в 7.40 мск под тяжестью автобетоносмесителя, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Чегемского района.

"В связи с обрушением моста введено временное прекращение движения всех транспортных средств. Дорожниками принимаются меры по восстановлению движения и обеспечению безопасного проезда транспортных средств на участке. К месту аварии доставляется необходимая техника. В ближайшее время будет устроен временный мост", - говорится в публикации, сделанной в 11.34 мск.

По состоянию на 12.50 мск, под сообщением главы района не размещено ни одного комментария, при этом возможность комментировать его публикации не отключена.

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