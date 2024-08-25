В Чегемском районе на месте рухнувшего моста установлен временный

25 августа 2024, 21:46

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В Кабардино-Балкарии специалисты заканчивают возведение временного моста через реку Чегем, чтобы обеспечить автомобильное движение к селам Эльтюбю и Булунгу. Пеший проход для жителей уже открыт.

Как писал "Кавказский узел", утром 24 августа движение к селам Эльтюбю и Булунгу в Чегемском районе было остановлено после того, как обрушился автомобильный мост через реку Чегем, который обеспечивал транспортную связь с селам. Мост обрушился под тяжестью автобетоносмесителя.

Сегодня по состоянию на 19.00 мск основные элементы временного моста через реку Чегем у Эльтюбю были установлены, сообщил в своем ТГ-канале глава КБР Казбек Коков.

"С утра понедельника, с наступлением светлого времени суток, дорожники приступят к финальной части работ с последующим открытием автомобильного движения", - отметил он.

Глава региона также заявил, что проход в пешем порядке через мост уже открыт, а на месте дежурят представители оперативных служб.

Временный разборный автодорожный мост должен обеспечить проезд всех видов транспорта, включая грузовую технику, написал ранее на своей странице "ВКонтакте" глава местной администрации Чегемского муниципального района Юра Борсов.

"Ой, я не так давно по нему проезжала, уже тогда было очень опасно, - прокомментировала пост Борсова пользователь с именем Zarema Zheletezheva. - Хорошо, что без жертв обошлось".

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