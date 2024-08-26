Госдеп раскритиковал идею создания однопартийного парламента в Грузии

26 августа 2024, 02:47

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Риторика и действиях правящей партии "Грузинская мечта" становятся все более антидемократическими, заявил пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер, комментируя слова Ираклия Кобахидзе о создании однопартийного парламента.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что после выборов в парламент войдут две партии - "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение". По его словам, после победы "Грузинской мечты" будут подготовлены судебные иски о запрете оппозиционных партий как в Конституционном суде, так и, возможно, в прокуратуре. Оппозиционные политики назвали идею создания однопартийного парламента попыткой "Грузинской мечты" установить диктатуру. Аналитики сочли заявление Кобахидзе популистским.

Госдепартамент США отреагировал на заявление Ираклия Кобахидзе о планах запретить оппозиционные партии после победы на осенних выборах. По словам пресс-секретаря Госдепа Мэтью Миллера, риторика и действия "Грузинской мечты" становятся все более антидемократическими, пишут 25 августа "Новости-Грузия".

Миллер призвал правительство Грузии "уважать права человека и основные свободы, прекратить демонизировать своих критиков и ограничивать пространство для инакомыслия, а также вернуться на путь демократии и евроатлантической интеграции".

25 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о введении ограничений на въезд в США граждан Грузии и членов их семей, подрывающих устои демократии в стране, несущих ответственность за подавление гражданского общества и свободу собраний путем насилия и запугивания. 10 июня стало известно, что персональные санкции коснулись около 35 человек. США расширит санкционный список, в том числе может прибегнуть к экономическому давлению, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе анонсировал создание однопартийного парламента, заявив, что после выборов в парламент войдут правящая партия "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" (ЕНД). По его словам, после победы "Грузинской мечты" будут подготовлены судебные иски о запрете оппозиционных партий, а после запрета партий Конституционный суд должен принять решение об отмене мандатов оппозиционных депутатов.

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