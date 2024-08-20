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20 августа 2024, 01:25

Неделя с 12 по 18 августа прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 12 по 18 августа 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Судебная хроника

Верховный суд России приговорил к 11 годам заключения владельца карьера в Талги Джабраила Ибнухажирова, признав его виновным в финансировании терроризма и в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатки. Ранее близкие Ибнухажирова заявили, что его преследование связано с крупным контрактом на поставку камня.

«Ибнухажаров осужден за содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма, пособничество участию в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также за незаконное хранение взрывных устройств», – сказано в Кассационном определении Верховного суда России.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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Примечание:

«За неделю с 5 по 11 августа жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано», «Неделя с 29 июля по 4 августа прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «За неделю с 22 по 28 июля жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано»

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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