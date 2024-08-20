Неделя с 12 по 18 августа прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

20 августа 2024, 01:25

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За неделю с 12 по 18 августа 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Судебная хроника

Верховный суд России приговорил к 11 годам заключения владельца карьера в Талги Джабраила Ибнухажирова, признав его виновным в финансировании терроризма и в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатки. Ранее близкие Ибнухажирова заявили, что его преследование связано с крупным контрактом на поставку камня.

«Ибнухажаров осужден за содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма, пособничество участию в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также за незаконное хранение взрывных устройств», – сказано в Кассационном определении Верховного суда России.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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