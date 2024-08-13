Верховный суд РФ утвердил приговор Джабраилу Ибнухажирову

13 августа 2024, 08:51

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Верховный суд России приговорил к 11 годам заключения владельца карьера в Талги Джабраила Ибнухажирова, признав его виновным в финансировании терроризма и в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатки. Ранее близкие Ибнухажирова заявили, что его преследование связано с крупным контрактом на поставку камня.

Как информировал "Кавказский узел", 30 ноября 2019 года суд в Махачкале арестовал местного жителя Джабраила Ибнухажирова (также упоминается в СМИ как Ибнухажаров и Ибнухаджаров), задержанного вместе с водителем Магомедгаджи Магомедовым по обвинению в хранении оружия. На допросе Ибнухажаров заявил, что его пытали током. Оружие махачкалинцу подбросили, убеждены его родственники и адвокат. Позже МВД заявило, что задержанные подозреваются в причастности к боевикам.

Верховный суд России приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима Джабраила Ибнухажарова.

В Кассационном определении, опубликованном на сайте Верховного суда России, указано, что Южный окружной военный суд 1 апреля 2022 года приговорил Ибнухажарова к 11 годам заключения. Он обжаловал приговор, но 10 апреля 2023 года апелляционная инстанция оставила его без изменений. После этого Ибнухажаров подал кассационную жалобу.

В ней защита заявила, что считает приговор и апелляционное определение незаконными и вынесенными с существенными нарушениями. Адвокаты отметили, что было нарушено право Ибнухажарова на защиту, и что его защита не была ознакомлена своевременно с рядом постановлений о назначении судебных экспертиз и заключений экспертов.

"Ибнухажаров осужден за содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма, пособничество участию в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также за незаконное хранение взрывных устройств", – сказано в Кассационном определении Верховного суда России.

Напомним, ранее близкие Ибнухажирова рассказали, что его семья владеет карьером и поставляет камень на строительство зданий для Каспийской флотилии. Они также заявили об оказании давления на Ибнухажировых, и что будто бы преследование Ибнухажирова связано с крупным контрактом на поставку камня.

11 августа жители поселка Талги провели сход в связи с информацией об избиении и похищении двух сельчан, работников местного каменного карьера. Их похищение связано с давлением на семью Ибнухажировых, предположили родственники Джабраила Ибнухажирова. Поставки камня прекращены до тех пор, пока не прояснится ситуация вокруг карьера и слежки за семьей: местные жители отказываются работать в условиях, когда их односельчан похищают, заявила родственница Ибнухажирова.

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