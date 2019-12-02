МВД объявило боевиком пожаловавшегося на пытки дагестанца

02 декабря 2019, 13:59

Задержанные в Махачкале Джабраил Ибнухажиров и Магомедгаджи Магомедов подозреваются в причастности к боевикам, заявило сегодня дагестанское МВД на фоне сообщений о пытках Ибнухажирова и подброшенном ему оружии. Пользователи Instagram выразили сомнение в том, что продемонстрированный силовиками арсенал принадлежал задержанным.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября суд в Махачкале постановил арестовать на месяц местного жителя Джабраила Ибнухажирова (также упоминается как Ибнухажаров и Ибнухаджаров), задержанного вместе с водителем Магомедгаджи Магомедовым по обвинению в хранении оружия. На допросе Ибнухажиров заявил, что его пытали током. Оружие махачкалинцу подбросили, убеждены его родственники и адвокат.

29 ноября родственники Джабраила Ибнухажирова и Магомедгаджи Магомедова собрались у здания прокуратуры Дагестана и перекрыли улицу в знак протеста. Силовики во время обыска подкинули Ибнухажирову и Магомедову оружие и пытали их, заявили участники акции.

Задержанные в Махачкале 46-летний Джабраил Ибнухажиров и 29-летний Магомедгаджи Магомедов подозреваются не только в незаконном хранении оружия, но и в причастности к боевикам, сообщил сотрудник пресс-службы МВД по Дагестану.

"Установлено, что они были пособниками боевиков, в частности, группировки Асельдерова, ликвидированного в 2016 году", - приводит сегодня его слова "Интерфакс-Юг".

Рустам Асильдеров (также упоминается в СМИ как Асильдаров или Асельдеров) – лидер дагестанских боевиков и северокавказского отделения запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Он подозревался в организации ряда крупных терактов. Он был убит силовиками в спецоперации 3 декабря 2016 года в махачкалинском поселке Талги, говорится в биографической справке о Рустаме Асильдерове, подготовленной "Кавказским узлом".

При обыске в доме Ибнухажирова был найден "склад оружия и боеприпасов", уточняет со ссылкой на представителя МВД агентство.

Адвокат арестованного Абдулбари Рамазанов рассказал "Кавказскому узлу", что защита располагает видеозаписью, на которой видно, как люди в камуфляжной одежде заносят объемные пакеты на чердак дома Ибнухажирова. В этих пакетах было оружие, найденное позднее при обыске, предположил адвокат. Сам Ибнухажиров рассказал защитнику, что в частный дом, где его пытали, принесли оружие, а его заставляли брать это оружие в руки.

Версия МВД вызвала сомнение у пользователей Instagram

Сообщение о задержании Ибнухажирова и Магомедова, размещенное сегодня на странице МВД по Дагестану в Instagram, проиллюстрировано фотографиями, сделанными на чердаке частного дома. На фото показаны автоматы, гранаты и ручные гранатометы, разложенные на флаге ИГ*.

Публикация набрала к 13.55 мск более 40,7 тысячи просмотров, под ней размещено 406 комментариев. Авторы многих из них усомнились в том, что арсенал принадлежит задержанным. "Зачем им хранить эти явные улики?" – поинтересовался, в частности, пользователь nadir_videograf_gadjiev.

"Этот флаг у них с собой [был]? Или сотрудники с собой привозят изъятое [чтобы] на него выложить?" – задался вопросом dasi555666. "И все это они хранили дома и ждали, пока вы приедете и обнаружите", - написал go.re.ts.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, взрывов и похищений людей в Дагестане.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России судом.