Жители Талги заявили о похищении односельчан дагестанскими силовиками

11 августа 2020, 12:03

Двух работников каменного карьера в Талги похитили и избили сотрудники силовых структур, заявили сегодня участники сельского схода. Родственники арестованного в ноябре талгинца Джабраила Ибнухажирова считают, что его уголовное дело и похищения местных жителей связаны с работой карьера.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября 2019 года суд в Махачкале постановил арестовать на месяц местного жителя Джабраила Ибнухажирова (также упоминается в СМИ как Ибнухажаров и Ибнухаджаров), задержанного вместе с водителем Магомедгаджи Магомедовым по обвинению в хранении оружия. На допросе Ибнухажаров заявил, что его пытали током. Оружие махачкалинцу подбросили, убеждены его родственники и адвокат. Позже МВД заявило, что задержанные подозреваются в причастности к боевикам.

29 ноября 2019 года родственники Джабраила Ибнухажирова и Магомедгаджи Магомедова собрались у здания прокуратуры Дагестана и перекрыли улицу в знак протеста.

Жители поселка Талги собрались сегодня на сход в связи с избиением и похищением 10 августа двух местных жителей, работников местного каменного карьера. Участники схода требуют от силовиков прекратить такую практику и объяснить свои действия. По оценке родственницы арестованного Джабраила Ибнухажирова, в селе собрались сотни людей. Другой родственник Джабраила Ибнухажирова рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что число участников схода достигло 500 человек. По его словам, силовики оштрафовали похищенных за нарушение правил дорожного движения и отпустили. Он подчеркнул, что есть свидетели, которые могут подтвердить, что жителей Талги именно похитили.

Родственник Джабраила Ибнухажирова не считает (Прим. "Кавказского узла" от 13.02 мск 11 августа: "не считает" читать как "считает"), что похищение двух талгинцев связано с давлением на семью Ибнухаджаровых, которая владеет карьером и поставляет камень на строительство зданий для Каспийской флотилии.

Родственница Джабраила Ибнухажирова указала корреспонденту "Кавказского узла", что одного из похищенных зовут Саид - так же, как и ее сына. По мнению женщины, целью похитителей был именно ее сын Саид Ибнухаджиров, но они перепутали двух односельчан. После того как похитители узнали, что молодой человек не приходится племянником арестованному Джабраилу Ибнухажирову, парня отпустили, рассказала жительница Талги.

Она пожаловалась, что на ее семью оказывается давление. "За моим сыном [Саидом] уже три месяца слежка идет. Моего сына хотели забрать по дороге на работу. То, что он не остановился, его спасло", - рассказала женщина. Сейчас слежка ведется за всеми членами семьи, заявила женщина. "Если в чем-то виновен, пусть придут, предъявят что-то и заберут. Почему на дороге они воруют именно?" - возмутилась женщина.

Уголовное преследование Джабраила Ибнухажирова и давление на семью родственница арестованного связала с контрактом, согласно которому Ибнухажировы должны были поставлять камень на постройку зданий для Каспийской флотилии. Эти поставки прекращены до того времени, пока не прояснится ситуация вокруг карьера и слежки за семьей, заявила жительница Талги.

Большинство мужчин в поселке Талги работает на этом каменном карьере. Зарплата, которую они там получают - их единственный заработок. "Водители КамАЗов говорят, что не будут работать, возить в порт [камень]. Говорят: "Почему наших ребят похищают?" - рассказала женщина.