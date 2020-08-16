Жители Талги потребовали объяснить задержание партнеров Ибнухажирова

16 августа 2020, 13:58

Участники схода в поселке Талги потребовали от силовиков информации о задержании сотрудников компании, заключившей с семьей Ибнухажировых договор на поставку камня для строительства в морском порту.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа жители поселка Талги проводили сход в связи с информацией об избиении и похищении двух сельчан, работников местного каменного карьера. Похищение двух талгинцев связано с давлением на семью Ибнухажировых, которая владеет карьером и поставляет камень на строительство зданий для Каспийской флотилии, предположили родственники арестованного в 2019 году Джабраила Ибнухажирова.

30 ноября 2019 года суд в Махачкале постановил арестовать местного жителя Джабраила Ибнухажирова (также упоминается в СМИ как Ибнухажаров и Ибнухаджаров), задержанного вместе с водителем Магомедгаджи Магомедовым по обвинению в хранении оружия. На допросе Ибнухажаров заявил, что его пытали током. Оружие махачкалинцу подбросили, убеждены его родственники и адвокат. Позже МВД заявило, что задержанные подозреваются в причастности к боевикам. Родственники связали преследование Ибнухажирова с контрактом, согласно которому Ибнухажировы должны были поставлять камень на постройку зданий для Каспийской флотилии.

Сегодня несколько сотен человек собрались на сход в поселке Талги, выразив обеспокоенность исчезновением сотрудников подрядной фирмы, заключившей договор с местным карьером на поставку камня для строительства в морском порту.

По словам родственника арестованного Джабраила Ибнухажирова, от работника компании-подрядчика стало известно, что вчера, 15 августа, силовики пришли в офис этой компании и задержали нескольких сотрудников.

Собравшиеся потребовали у силовых структур сообщить о судьбе задержанных, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" родственник Ибнухажирова.

Комментариями от представителей силовых структур относительно информации о задержании сотрудников компании и требований жителей поселка "Кавказский узел" пока не располагает.