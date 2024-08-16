Хадижат Гасанова. Стоп-кадр видео "Черновика" от 16.08.24, https://t.me/chernovik/75728

16 августа 2024, 23:27

Мать Джабраилова упрекнула Меликова за игнорирование ее обращений

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Ахмед Джабраилов служил штурмовиком чеченского спецназа "Ахмат" и вернулся домой за неделю до смерти в махачкалинском отделении полиции вернулся домой, рассказала его мать. Она упрекнула главу Дагестана за то, что не отреагировал на насилие в отношении участника военной операции даже после письменного обращения к нему. 

Как писал "Кавказский узел", 27 июля глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев опубликовал видео с камер наблюдения в Советском райотделе полиции Махачкалы и заявил, что силовики "вольно или невольно" причастны к смерти задержанного Ахмеда Джабраилова. По данному факту ведется доследственная проверка, сообщила руководитель пресс-службы республиканского МВД. Причастные к смерти задержанного полицейскими махачкалинца Ахмеда Джабраилова пытаются избежать ответственности, а на его родственников оказывают давление, заявили родители погибшего в обращении к Путину и высокопоставленным силовикам. Спустя месяц после смерти в махачкалинском отделении полиции Ахмеда Джабраилова нет ни уголовного дела, ни задержанных по нему, несмотря на наличие видеозаписей пыток, возмутилась его мать в обращении к Путину и главам силовых ведомств. Она призвала ФСБ взять дело под свой контроль. 

Житель Махачкалы Ахмед Джабраилов, задержанный за нарушение общественного порядка, умер 9 июля в отделе полиции. Его мать рассказала, что полицейские не применяли к сыну физическую силу, а сам он вел себя неадекватно.

Хадижат Гасанова, мать Ахмеда Джабраилова, умершего в отделении полиции  в Махачкале сообщила, что силовики ввели ее в заблуждение, сообщив, что ее сын умер от сердечного приступа. По ее словам, силовики на видео, которое было опубликовано с объяснениями родителей, просили ее рассказать, что произошло на улице, до того как ее сын был доставлен в отделение. По ее словам, что на самом деле случилось в отделении, она узнала, когда увидела видеозапись случившегося, следует из видеообращения Гасановой, которое опубликовал сегодня "Черновик" в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что ее сын служил штурмовиком в чеченском спецназе "Ахмат".  "Силовиков, которые применяли насилие к Джабраилову в отделении полиции не остановило, что он вернулся неделю назад со специальной военной операции. Идет уже второй месяц, но преступники не арестованы", - сказала Гасанова.

Она сообщила, что потеряла единственного сына. "Призываю правоохранительные органы, надзорные органы, прокуратуру республики Дагестан установить всех виновных и арестовать. <...> Предполагаю, что изначально следователи СК проявили как минимум преступную халатность, и хотели скрыть все, сказав нам, что Ахмед умер сам", -подчеркнула она.

"У меня, матери, вопросы к следственному комитету республики Дагестан, МВД, главе республики Дагестан. Как такое возможно, что пытали участника СВО и никто по сей день не понес наказания?", - сказала женщина.

Она упрекнула главу Дагестана Сергея Меликова, что он не отреагировал на случившееся с ее сыном. "Или все, что связано с СВО -  это просто высокопарные слова?"-  спросила она, отметив, что письменно обращалась к главе республики и просила взять под контроль дело о смерти Ахмеда Джабраилова.

Напомним, в этом же отделе полиции в январе 2023 года умер после задержания махачкалинец Курбан Далгатов. В причастности к его смерти обвинены 13 полицейских. Ни один из обвиняемых не признал вину, все они активно пытаются уйти от ответственности, заявили в апреле адвокат семьи погибшего и мать Далгатова.

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Примечание:

"Адвокат семьи Далгатова заявила о попытках обвиняемых сфальсифицировать алиби", "Меликов переадресовал претензии Кадырова федеральным силовикам", "Трое полицейских заключены под стражу по делу о смерти Далгатова".

Автор: "Кавказский узел"

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