Независимый эксперт ООН выразила обеспокоенность из-за преследования журналистов в Азербайджане

16 августа 2024, 01:53

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Специальный докладчик ООН Мэри Лоулор обеспокоена преследованием журналистов и правозащитников в Азербайджане. По ее словам, она обратилась к властям страны по поводу дела Abzas Media, но ее утверждения были отвергнуты как ложные.

"В последние месяцы я стала свидетелем тревожной волны арестов и уголовных дел против правозащитников и журналистов в Азербайджане и подняла эти вопросы перед правительством", - говорится в заявлении специального докладчика о положении правозащитников Мэри Лоулор от 15 августа, которое было опубликовано на сайте ООН.

Она упомянула дело председателя Центра мониторинга выборов и изучения демократии Анара Мамедли; дело журналистов Abzas Media Ульви Гасанли и Севиндж Аббасовой (Вагифгызы), Наргиз Абсаламовой и Эльнара Гасымова, а также журналиста Хафиза Бабалы.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли был арестован по делу о контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media. Интернет-издание известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

"Антикоррупционные расследования, независимый мониторинг выборов и международная защита прав человека - все это законная работа по правам человека. Возмездие за эту работу и за осуществление свободы выражения мнений является явным нарушением прав человека", - заявила Лоулор.

Специальный докладчик выразил тревогу в связи с изъятием электронных устройств и документов из офиса Abzas Media и квартир арестованных журналистов и правозащитников, что потенциально ставит под угрозу их источники антикоррупционных расследований. Лоулор сказала, что она запросила обновленную информацию о расследованиях жестокого обращения с Ульви Гасанли и Севиндж Аббасовой, а также Наргиз Абсаламовой. "Неспособность Азербайджана восстановить справедливость в деле Мамедли на протяжении более шести лет демонстрирует отсутствие эффективных средств правовой защиты в стране и вызывает опасения, что нарушения прав правозащитников могут повторяться", - сказала докладчик.

Она сообщила также, что связалась с правительством Азербайджана, но полученный ответ ее не удовлетворил. "Я обеспокоена тем, что правительство назвало ложью утверждения о нарушении прав сотрудников Abzas Media. Я не хочу вмешиваться в судебный процесс, но я настоятельно призываю правительство обеспечить полное соответствие расследования его обязательствам в области прав человека. Все правозащитники и журналисты в Азербайджане должны иметь возможность работать свободно и в безопасной обстановке без запугиваний и преследования", - отметила она.

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