Жители села Тлох, участники записи обращения, стоп-кадр видео https://t.me/stab_dagestana_kanal/23530

15 августа 2024, 08:59

Жители Тлоха потребовали наказать силовиков за пытки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики подвергли пыткам жителя села Тлох Ботлихского района Магомеда Шамсудинова, чтобы добиться от него признательных показаний по уголовному делу. Шамсудинов уже четыре месяца содержится в СИЗО, заявили его односельчане в видеообращении к главе Дагестана Сергею Меликову. Они попросили его вмешаться в ситуацию и пресечь нарушение прав их односельчанина.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Дагестана регулярно жалуются на нарушения их прав силовиками. В частности, ранее в республике широкий общественный резонанс вызвала смерть махачкалинца Курбана Далгатова, который умер после того, как был доставлен в Советский райотдел полиции Махачкалы. Родственники заявили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

14 августа жители села Гергебиль Магомед Магомедов и Амир Махмудов пожаловались в Следком на применение силовиками пыток.

Видеообращение жителей села Тлох Ботлихского района к главе Дагестана Сергею Меликову опубликовал 14 августа Instagram*-паблик golos.dagestan_.

Обращение также адресовано руководству следственного управления СКР по Дагестану, прокурору республики и руководству МВД по Дагестану, отметили его авторы.

"Просим вашей помощи по уголовному делу №12401820016000027", – зачитал с листа текст обращения один из сельчан.

Силовики подвергли пыткам жителя села Тлох 1995-го года рождения Магомеда Шамсудинова, а следователь сфальсифицировал его допрос. Силовики пытались добиться от него признательных показаний. О фальсификации идет речь, поскольку в то время, которое указано в протоколе допроса, Шамсудинов находился в Ботлихской райбольнице, где получал медицинскую помощь, сказано в обращении.

В больницу Шамсудинов был доставлен в 18.30 мск 15 апреля, при этом скорая помощь для него была вызвана за 40 минут до этого – в отдел по Ботлихскому району, отметили сельчане.

Силовики указали в протоколе, что на теле Шамсудинова нет повреждений, однако в заключении судебно-медицинской экспертизы от 8 мая отмечается, что на теле Шамсудинова обнаружены следы насилия и пыток. Проверка по данному факту до сих пор не проведена, сказано в обращении жителей села Тлох.

"Просим вас оперативно вмешаться в ситуацию, взять указанное уголовное дело на личный контроль, дать оценку действиям сотрудников <...> и освободить невинного человека Шамсудинова Магомеда Газимагомедовича, который уже четыре месяца содержится в СИЗО №3 города Хасавюрт", – отметили авторы обращения.

Этот пост в Instagram*-паблике golos.dagestan_, на который подписаны около 268 тысяч пользователей, на 08.59 мск набрал 179 отметок с реакцией пользователей и 18 комментариев. Их авторы возмутились тем, что силовики нарушают права Магомеда Шамсудинова.

На 08.59 мск на сайтах главы Дагестана, прокуратуры республики, следственного управления СКР по Дагестану, а также на сайте МВД по республике нет комментариев относительно жалобы жителей села Тлох.

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Примечание:

"Адвокат семьи Далгатова заявила о попытках обвиняемых сфальсифицировать алиби", "Меликов переадресовал претензии Кадырова федеральным силовикам", "Трое полицейских заключены под стражу по делу о смерти Далгатова".

Автор: "Кавказский узел"

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