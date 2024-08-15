Жители Тлоха потребовали наказать силовиков за пытки

15 августа 2024, 08:59

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Силовики подвергли пыткам жителя села Тлох Ботлихского района Магомеда Шамсудинова, чтобы добиться от него признательных показаний по уголовному делу. Шамсудинов уже четыре месяца содержится в СИЗО, заявили его односельчане в видеообращении к главе Дагестана Сергею Меликову. Они попросили его вмешаться в ситуацию и пресечь нарушение прав их односельчанина.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Дагестана регулярно жалуются на нарушения их прав силовиками. В частности, ранее в республике широкий общественный резонанс вызвала смерть махачкалинца Курбана Далгатова, который умер после того, как был доставлен в Советский райотдел полиции Махачкалы. Родственники заявили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

14 августа жители села Гергебиль Магомед Магомедов и Амир Махмудов пожаловались в Следком на применение силовиками пыток.

Видеообращение жителей села Тлох Ботлихского района к главе Дагестана Сергею Меликову опубликовал 14 августа Instagram*-паблик golos.dagestan_.

Обращение также адресовано руководству следственного управления СКР по Дагестану, прокурору республики и руководству МВД по Дагестану, отметили его авторы.

"Просим вашей помощи по уголовному делу №12401820016000027", – зачитал с листа текст обращения один из сельчан.

Силовики подвергли пыткам жителя села Тлох 1995-го года рождения Магомеда Шамсудинова, а следователь сфальсифицировал его допрос. Силовики пытались добиться от него признательных показаний. О фальсификации идет речь, поскольку в то время, которое указано в протоколе допроса, Шамсудинов находился в Ботлихской райбольнице, где получал медицинскую помощь, сказано в обращении.

В больницу Шамсудинов был доставлен в 18.30 мск 15 апреля, при этом скорая помощь для него была вызвана за 40 минут до этого – в отдел по Ботлихскому району, отметили сельчане.

Силовики указали в протоколе, что на теле Шамсудинова нет повреждений, однако в заключении судебно-медицинской экспертизы от 8 мая отмечается, что на теле Шамсудинова обнаружены следы насилия и пыток. Проверка по данному факту до сих пор не проведена, сказано в обращении жителей села Тлох.

"Просим вас оперативно вмешаться в ситуацию, взять указанное уголовное дело на личный контроль, дать оценку действиям сотрудников <...> и освободить невинного человека Шамсудинова Магомеда Газимагомедовича, который уже четыре месяца содержится в СИЗО №3 города Хасавюрт", – отметили авторы обращения.

Этот пост в Instagram*-паблике golos.dagestan_, на который подписаны около 268 тысяч пользователей, на 08.59 мск набрал 179 отметок с реакцией пользователей и 18 комментариев. Их авторы возмутились тем, что силовики нарушают права Магомеда Шамсудинова.

На 08.59 мск на сайтах главы Дагестана, прокуратуры республики, следственного управления СКР по Дагестану, а также на сайте МВД по республике нет комментариев относительно жалобы жителей села Тлох.

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