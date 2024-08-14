Два жителя Дагестана пожаловались на пытки

14 августа 2024, 17:24

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Жители села Гергебиль Магомед Магомедов и Амир Махмудов пожаловались в Следком на применение силовиками пыток, сообщили правозащитники.

В середине июля силовики остановили машину Магомедова, искали наркотики, сообщила сегодня "Команда против пыток" (Общество с ограниченной ответственностью "Команда против пыток" признано иностранным агентом). После словесной перепалки один из сотрудников ударил его. "Он замахнулся на меня правой рукой и ударил кулаком в глаз", - приводятся в Telegram-канале "Команды против пыток" слова Магомедова.

Это произошло на глазах у односельчан Магомедов, один из которых, Амир Махмудов, решил заступиться за мужчину. Он достал телефон, чтобы снять на камеру избиение, но полицейские повалили его на землю. "Они положили меня лицом на асфальт и несколько раз ударили в спину. Полицейский сломал мой телефон", - рассказал Махмудов.

Сельчан доставили в отделение силовой структуры, их просьбы вызвать скорую помощь остались без ответа, вместо этого силовики начали избивать задержанных. "Мне стало очень больно, меня трясло, сердце сильно забилось", - сообщил Махмудов, отметив, что силовик выдрал клок волос у него из бороды, а после просьбы "прекратить беспредел" разразился угрозами.

В результате Магомедов получил штраф, а Махмудов — пять суток ареста по статье о неповиновении полицейским. Мужчины обратились с сообщением о преступлении в Следком, по их заявлениям проводится проверка, сообщили правозащитники.

"Кавказский узел" также писал, что 27 июля глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев опубликовал видео с камер наблюдения в Советском райотделе полиции Махачкалы. Он заявил, что силовики "вольно или невольно" причастны к смерти задержанного Ахмеда Джабраилова. По данному факту ведется доследственная проверка, сообщила руководитель пресс-службы республиканского МВД. Причастные к смерти задержанного полицейскими махачкалинца Ахмеда Джабраилова пытаются избежать ответственности, а на его родственников оказывают давление, заявили родители погибшего в обращении к Путину и высокопоставленным силовикам. 13 августа она распространила второе обращение, в котором потребовала начать расследование в отношении силовиков.

Житель Махачкалы Ахмед Джабраилов, задержанный за нарушение общественного порядка, умер 9 июля в отделе полиции. Его мать рассказала, что полицейские не применяли к сыну физическую силу, а сам он вел себя неадекватно.

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