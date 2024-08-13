Уголовный кодекс, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

13 августа 2024, 06:09

Житель Волгограда осужден за призывы к экстремистской деятельности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Волгограде приговорил 34-летнего Дмитрия Зубкова к полутора годам колонии-поселения за призыв к насильственным действиям в отношении граждан русской национальности из-за проводимой на Украине спецоперации. Волгоградский областной суд отклонил апелляцию защиты Зубкова и оставил приговор в силе.

Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор местному жителю, обвиненному в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

По данным уголовного дела, в марте 2023 года 34-летний Дмитрий Зубков разместил в одном из телеграм-каналов комментарий, в котором содержались призывы к насильственным действиям в отношении русских из-за их участия в спецоперации, говорится в сообщении, опубликованном 12 августа в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.

В судебном заседании подсудимый заявил, что полностью согласен с предъявленным ему обвинением. Суд квалифицировал его действия по части 2 статьи 280 УК РФ . Зубков признан виновным и приговорен к лишению свободы на срок один год и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с созданием и использованием учетных записей в социальных сетях с целью размещения публичной информации на два года.

Защита обжаловала приговор, однако Волгоградский областной суд оставил его без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Волжский городской суд приговорил к трем годам заключения по делу об экстремизме трех пенсионеров, членов Волжского отделения "Комитета безопасности России" Александра Гайворонского, Сергея Дорофеева и Леонида Лаврентьева. В конце января Волгоградский областной суд оставил приговор в силе.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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