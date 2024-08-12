Защита обжаловала приговор Эльнуру Гасанову

12 августа 2024, 11:59

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Доказательства виновости активиста партии Народного фронта Азербайджана Эльнура Гасанова получены с нарушениями закона, а приговор ему вынесен на основании идентичных показаний двоих полицейских, указала защита в апелляционной жалобе с просьбой об оправдании оппозиционера.

Как информировал "Кавказский узел", Эльнур Гасанов, жаловавшийся на пытки после задержания, 25 мая объявил сухую голодовку в знак протеста, поскольку не вошел в список помилованных президентом Азербайджана заключенных. На седьмые сутки он прекратил сухую голодовку в бакинском изоляторе по просьбе соратников, которые подали ходатайство об освобождении активиста под их поручительство. 14 июня в суде Гасанов рассказал, что был избит конвоирами в здании суда в день предыдущего заседания. 21 июня он предпринял в СИЗО попытку суицида, но врачи вовремя оказали ему помощь. 2 августа суд приговорил Гасанова к трем годам лишения свободы.

Эльнур Гасанов был задержан 28 ноября 2023 года в Баку и обвинен в хранении наркотиков. Это произошло после того, как он опубликовал в соцсети видеоролик с критикой дорожной полиции. Активист заявил о своей невиновности. В партии назвали дело Гасанова сфабрикованным, а его уголовное преследование – политически мотивированным. Правозащитники признали его политзаключенным.

12 августа защита подала апелляционную жалобу на приговор Эльнуру Гасанову, рассказал его адвокат Немат Керимли. Согласно процессуальному законодательству, апелляция подается в суд первой инстанции, который вынес приговор – апелляционная жалоба представлена в Бакинский суд по тяжким преступлениям, отметил он.

"В течение 10 дней жалоба должна быть направлена стороне обвинения, и та должна представить свои замечания и возражения. После этого жалоба вместе с замечаниями стороны обвинения будет направлена Бакинским судом по тяжким преступлениям в Бакинский апелляционный суд, где в течение 20 дней будет назначено предварительное заседание. Очевидно, предварительное заседание состоится уже в сентябре", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

В апелляционной жалобе защита просит оправдать Гасанова, уточнил он.

"Суд первой инстанции не провел объективного разбирательства. Все обвинение было построено на показаниях двух полицейских. При этом, суд не учел, что их показания полностью совпадали, а на вопросы защиты полицейские давали невнятные ответы. Кроме того, доказательства против Гасанова были собраны с нарушением закона. Его обыскали после задержания уже в полиции. Согласно прецедентным решениям ЕСПЧ, обыск должен проводиться сразу на месте задержания", – указал адвокат.

Аналогичное предписание есть и от Пленума Верховного суда, в соответствии с которым не допускается обыск подозреваемого, когда он уже находится под надзором полиции. Это ставит под сомнения достоверность доказательств. Кроме того, обвиняя Гасымова в незаконном хранении наркотиков в крупном размере, силовики не потрудилось провести поиски источника наркотиков, сказал Немат Керимли.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием от представителей стороны обвинения.

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