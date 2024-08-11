Армяно-иранский фестиваль показал перспективы развития отношений двух стран

11 августа 2024, 23:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из Ирана на ставший традиционным культурно-кулинарный фестиваль «Навасард», который прошел в Сюникской области Армении, прибыло рекордное число участников и гостей. Во время фестиваля было анонсировано установление побратимских отношений между городами Горис и Кашан. Фестиваль также дал возможность беженцами из Нагорного Карабаха представить свои работы.

Третий армяно-иранский культурно-кулинарный фестиваль «Навасард» прошел в городах Сисиан и Горис 10 и 11 августа.

Фестиваль организуют Армянская федерация туризма и общественная организация по развитию и сохранению традиций армянской кулинарии при содействии Комитета по туризму, в сотрудничестве с администрацией Сюникской области РА, муниципалитетом Сисиана, Культурным центром посольства Ирана в РА и Генеральным консульством Ирана в Капане, рассказал сотрудник администрации общины Сисиан корреспонденту "Кавказского узла".

«Фестиваль стал традиционным, проводится ежегодно в августе... этот месяц по древнеармянскому календарю называется Навасард, что означает начало новой жизни и является первым месяцев года», - рассказал корреспонденту сотрудник отдела по вопросам культуры общины Сюникской области.

«Навасард отмечается как праздник, с угощениями национальных блюд, плодами из сада и земли, с вином и медом. В городах Сисиан и Горис фестиваль проводится на центральных площадях. В этом году на ярмарке работало до 100 павильонов, где мастера и кулинары могли представить свою продукцию. Более 30 павильонов предоставлено участникам из Ирана, остальные - армянским мастерам. Представители Нагорного Карабаха заняли четыре павильона. Культурная программа в этом году немного укорочена, из-за трагических событий в Иране – крушения вертолета и смерти президента Ирана», - отметил сотрудник администрации Сюникской области.

Организаторы уточнили, что в рамках мероприятия прошла ярмарка, а также соревнования между иранскими и армянскими командами поваров, были представлены выставки произведений искусство и ремесел, культурная программа.

Армения в целом, и Сюникская область, в частности, являются привлекательными и безопасными туристическими зонами

«Цель фестиваля - привлечь новые туристические потоки с помощью интересных и оригинальных предложений, создать и укрепить платформу для межкультурного диалога и укрепления дружбы между двумя соседствующими народами, и показать миру, что Армения в целом, и Сюникская область, в частности, являются привлекательными и безопасными туристическими зонами», - сказал глава Федерации туризма Армении Мехак Апресян.

«Фестиваль с каждым годом набирает популярность, на первом фестивале в 2022 году Иран выставил шесть павильонов, в 2023 году - 22, в 2024 году из порядка 100 павильонов 32 заняли представители Ирана», - сказал он.

Мэр города Горис Аруш Арушанян11 августа на брифинге заявил, что «армянский город Горис и иранский город Кашан вскоре подпишут меморандум об установлении побратимских отношений».

«С консульством Ирана достигнуты предварительные договоренности и предприняты шаги по установлению сотрудничества. Партнерство с Кашаном откроет новые возможности для укрепления связей между армянским и иранским народами, и привлечет в Горис больше туристов. У нас есть такой пример - успешное партнерство Гориса с французским городом Вьен, привлекло в регион французских туристов. Уже на сегодня, благодаря армяно-иранскому фестивалю, гостиницы Гориса заполнены на 80-90%, чего не было с карабахской войны 2020 года», - сказал Арушанян.

На первом фестивале, организованном в 2022 году, Арцах представил разнообразную культуру края в нескольких павильонах, «но в 2023 году участвовать не получилось из-за блокады», - рассказал председатель Агентства по развитию туризма и культуры Арцаха Сергей Шахвердян.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе, после чего была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха).

По его словам, после депортации для беженцев из Нагорного Карабаха появились трудности не только социального характера, но и опасность потери идентичности, нематериальных ценностей, и подобные мероприятия способствуют их сохранению. «Павильонам Арцаха компетентное жюри присудило бронзовую медаль, что станет хорошей мотивацией на будущее», - сказал он.

Директор Центра детского творчества Гадрут (центр Гадрутского района Нагорного Карабаха) Ира Тамразян представила на фестивале работы учеников. По ее оценке, фестиваль организован на высоком уровне. «Мы понимали это, потому привезли лучшие наши работы. Наш центр на самофинансировании, поэтому продажа наших работ позволит обеспечить необходимыми для творчества материалами», - сказала Тамразян.

Жительница Степанакерта Цовинар Григорян, мастер прикладного искусства, положительно отозвалась о фестивале, сказав, что «подобные мероприятия дают возможность мастерам выйти на международный рынок».

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.