09 августа 2024, 02:53

Меликов повторно возложил на подрядчика вину за срыв строительства школы в Новосаситли

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Подрядчику “не сойдет с рук” срыв строительства школы в селе Новосаситли Хасавюртовского района, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Строительство школы в этом селении сорвано уже не впервые, ранее Меликов обвинял в этом другую подрядную организацию. 

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана регулярно жалуются на проблему с ветхими школами. В феврале министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что  Дагестан выполнил все свои обязательства по строительству школ и детсадов. Перед этим, в январе, глава республики Сергей Меликов возмутился "необъективным" репортажем на федеральном телеканале о ветхой школе в селе Шиназ. 

143 из 1407 школ в Дагестане признаны аварийными, капитальный ремонт требуется еще в 714 школах. В 2024-2026 годах планируется построить 23 школы, сообщило в декабре 2023 года правительство региона.

Строительство школы на 420 учеников в селе Новосаситли Хасавюртовского района сорвано подрядной организацией, которая необоснованно израсходовала бюджетные средства, заявил начальник Контрольного управления главы Дагестана Темирлан Шабанов в отчете перед Меликовым 8 августа. Старая школа, которая действует в селении, находится в аварийном состоянии. 

Согласно докладу чиновника, проверка, начатая в июне выявила, что объект, сдача которого запланирована на декабрь 2024 года, готов только на 10%. Подрядчик, компания «Баварский дом», в 2023 году получила 250 млн рублей в качестве аванса. По словам Шабанова, 80% этих средств было израсходовано “на материалы и оборудование, которое невозможно поставить на непостроенный объект”. 

“Более того, поставка материалов и оборудования по договорам фактически не подтверждена: несмотря на направленное обращение, заказчику не предоставлена возможность осмотра места поставки”, - заявил Шабанов, отметив, что речь, вероятно, идет о мнимых сделках: оборудование и материалы закупались у коммерческой организации, гендиректор которой одновременно представлял интересы компании-подрядчика”. 

Федеральная налоговая служба уже приостановила операции по счетам АО «Баварский дом», информация об итогах проверки будет направлена в правоохранительные и надзорные органы, добавил Шабанов. 

Сергей Меликов, комментируя отчет чиновника, пообещал “разбираться с каждой подрядной организацией, которая берет на себя обязательства и не выполняет их”. 

 «Баварский дом», судя по всему, и не думал строить школу, а просто воспользовался деньгами, чтобы закрыть какие-то свои вопросы. Надо еще разобраться, кто им в этом помог, как были переведены деньги с казначейских счетов, по каким аффилированным схемам. Это дело чести. Никому это с рук не сойдет», – цитирует слова Меликова официальный телеграм-канал пресс-службы главы Дагестана. 

При этом проблему со строительством новой школы в Новосаситли Меликов комментировал еще в январе, за полгода до поручения проверить действия подрядчика «Баварский дом». Тогда Меликов, комментируя аналогичную ситуацию со школой в селе Шиназ, обвинил в срыве строительства другую подрядную организацию. 

"Компания "Севкавстроймонтаж" полностью провалила работу (в селе Шиназ - прим. “Кавказского узла”, как это сделали "Профстройюг" при строительстве школы в селе Новосаситли Хасавюртовского района или "Спецстроймонтаж" – при строительстве объектов здравоохранения", - заявил тогда Меликов.

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Примечание:

" "Прокуратура заинтересовалась отсутствием школы в дагестанском селе".", "Меликов выступил за запрет никаба после атак боевиков в Дагестане", "Меликов призвал депутата к партийной совести за критику". 

Автор: "Кавказский узел"

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