Умер пострадавший при крушении поезда под Волгоградом

07 августа 2024, 10:43

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Скончался водитель грузовика, столкнувшегося с поездом в Волгоградской области, в стационаре остаются трое пострадавших при крушении, сообщили врачи.

Как писал "Кавказский узел", к 31 июля в больницах Волгоградской области оставались девять человек (восемь взрослых и ребенок), пострадавших в результате столкновения поезда с грузовиком. 54-летняя женщина и 44-летний мужчина находились в реанимации.

29 июля на перегоне Гремячая – Котельниково в Котельниковском районе водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с поездом Казань – Адлер, в котором находились 803 пассажира. В результате с рельсов сошли девять вагонов, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили травмы.

В реанимации умер водитель "Камаза", столкнувшегося с поездом 29 июля, сообщил представитель комитета здравоохранения Волгоградской области. "Мужчина, 44 года, из-за тяжести состояния скончался в отделении реанимации", - приводит его слова ТАСС.

Сотрудник ведомства уточнил, что в больницах остаются трое пострадавших в возрасте от 31 до 54 лет, они в состоянии средней степени тяжести, пишет агентство.

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