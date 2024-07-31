Девять пострадавших при крушении поезда под Волгоградом остаются в больницах

31 июля 2024, 11:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В стационарах остаются восемь взрослых и ребенок, пострадавшие при крушении пассажирского поезда, сообщили власти Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 30 июля в больнице в Котельниково оставались семь человек, пострадавших в результате столкновения поезда с грузовиком.

29 июля на перегоне Гремячая – Котельниково в Котельниковском районе водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с поездом Казань – Адлер, в котором находились 803 пассажира. В результате с рельсов сошли девять вагонов, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили травмы.

В стационарах Волгоградской области остаются на лечении девять пострадавших пассажиров поезда, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация региона.

"Восемь человек находятся в больнице СМП № 25. Доставленные вертолетами 54-летняя женщина и 44-летний мужчина получают помощь в условиях реанимации. Женщины 20, 49, 31, 43 лет и мужчины 20 и 50 лет продолжают лечение в палатах профильных отделений. В больнице № 7 продолжает лечение 5-летний ребенок", - говорится в публикации.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.