ДТП с поездом под Волгоградом. 30 июля 2024 г. Фото: администрация Котельниковского района

30 июля 2024, 12:49

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с поездом под Волгоградом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В больнице в Котельниково остаются семь человек, пострадавших в результате столкновения поезда с грузовиком. Их состояние стабильное, они будут выписаны в ближайшее время, сообщили врачи.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью было частично восстановлено движение поездов, нарушенное в результате столкновения поезда с грузовиком в Котельниковском районе Волгоградской области.

После дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с поездом в Котельниковскую райбольницу для оказания медпомощи обратился 21 человек, 10 из них – дети. В тяжелом состоянии три человека: двое были доставлены в 25-ю больницу Волгограда, один (машинист) – будет проходить лечение в ведомственном учреждении, сообщил сегодня ночью в своем телеграм-канале комитет здравоохранения Волгоградской области.

После ДТП с поездом его пассажиры были направлены у пункт временного размещения. Все, кто был доставлен в пункт, уже его покинули. В больнице в Котельниково остаются семь пострадавших в результате инцидента. Они в скором времени должны быть выписаны, привел сегодня "Интерфакс" слова сотрудника единой дежурной диспетчерской службе Котельниковского района.

Напомним, 29 июля на перегоне Гремячая – Котельниково водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом, в котором находились 803 пассажира, около 140 человек получили различные травмы. 

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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