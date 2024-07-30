Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с поездом под Волгоградом

30 июля 2024, 12:49

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В больнице в Котельниково остаются семь человек, пострадавших в результате столкновения поезда с грузовиком. Их состояние стабильное, они будут выписаны в ближайшее время, сообщили врачи.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью было частично восстановлено движение поездов, нарушенное в результате столкновения поезда с грузовиком в Котельниковском районе Волгоградской области.

После дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с поездом в Котельниковскую райбольницу для оказания медпомощи обратился 21 человек, 10 из них – дети. В тяжелом состоянии три человека: двое были доставлены в 25-ю больницу Волгограда, один (машинист) – будет проходить лечение в ведомственном учреждении, сообщил сегодня ночью в своем телеграм-канале комитет здравоохранения Волгоградской области.

После ДТП с поездом его пассажиры были направлены у пункт временного размещения. Все, кто был доставлен в пункт, уже его покинули. В больнице в Котельниково остаются семь пострадавших в результате инцидента. Они в скором времени должны быть выписаны, привел сегодня "Интерфакс" слова сотрудника единой дежурной диспетчерской службе Котельниковского района.

Напомним, 29 июля на перегоне Гремячая – Котельниково водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом, в котором находились 803 пассажира, около 140 человек получили различные травмы.

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