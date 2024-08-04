Суд освободил Арама Ерицяна

04 августа 2024, 21:42

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Суд в Ереване сегодня освободил Арама Ерицяна и признал его арест незаконным, сообщил его брат, адвокат Роман Ерицян.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа адвокат из Нагорного Карабаха Роман Ерицян сообщил, что патрульные жестоко избили его брата Арама Ерицяна. По словам защитника Эрика Бегларяна, при избиении силовики оскорбляли Ерицяна и всех выходцев из Нагорного Карабаха.

Министерство внутренних дел и Следственный комитет Армении отрицают, что патрульные полицейские применили насилие при задержании Арама Ерицяна, оскорбляли его и других беженцев из Нагорного Карабаха. Адвокат Роман Ерицян связал задержание брата со своей деятельностью и обвинил армянских силовиков в плохом отношении к беженцам из Нагорного Карабаха.

«Ходатайство об аресте было полностью отклонено, а арест признан незаконным. Мой брат на свободе», - написал сегодня на своей странице в соцсети адвокат Роман Ерицян, опубликовав фото с братом Арамом Ерицяном с его адвокатом.

За 18 часов до суда Роман Ерицян опубликовал на соцсети видеозапись, на которой полицейские избивают его брата и надевают наручники. Под видео он написал, что «видеоматериал с камеры на форме сотрудника патрульной службы, однако следователь отказался предоставить видео с камеры второго патрульного, так как подозреваю, что на второй записи звучат оскорбления в адрес арцахцев (карабахцев)».

«Второй патрульный письменно заявил, что указанное устройство на его форме было выключено. По нашему мнению, причина сокрытия видеозаписи состоит в том, что она ясно показывает, какие оскорбления высказаны в адрес моего брата, - написал адвокат Ерицян, - а также ясно показывает, какое насилие применяется в отношении моего брата при его задержании".

Ерицян также отметил, что на видео с камеры одного из сотрудников патрульной службы, который не участвовал в операции по задержанию Арама Ерицяна, "хорошо видно, что устройство видеозаписи у другого патрульного также было включено".

Действия полиции в отношении Арама Ерицяна осудили представители оппозиции парламента Армении. Депутат фракции «Армения» НС Армении Гарник Даниелян, комментируя происшествие с Ерицяном, заявил, что «мы имеем дело с диктаторским режимом, который каждый день грубо нарушает права человека». «Народ Арцаха подвергается нападкам при наличии четкого политического заказа. Они оскорбляют достоинство наших соотечественников, призывая их к эмиграции. Мы вместе с нашими коллегами будем следить за тем, чтобы права наших соотечественников, пострадавших от насилия со стороны полиции, были максимально защищены», - сказал Даниелян.

Председатель Революционной партии Арцаха (Нагорный Карабах) Артур Осипян отметил, что «граждане Арцаха должны встать друг за друга и не позволить властям унижать их, в противном случае все, что произошло с Арамом Ерицяном, может произойти с каждым». Он отметил, что видит в действиях высшего руководства Армении «большие риски для будущего страны».

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