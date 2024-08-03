Адвокат Ерицян обвинил армянских силовиков в плохом отношении к карабахцам

03 августа 2024, 03:14

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Министерство внутренних дел и Следственный комитет Армении отрицают, что патрульные полицейские применили насилие при задержании Арама Ерицяна, оскорбляли его и других беженцев из Нагорного Карабаха. Адвокат Роман Ерицян связал задержание брата со своей деятельностью и обвинил армянских силовиков в плохом отношении к беженцам из Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа адвокат из Нагорного Карабаха Роман Ерицян сообщил, что патрульные жестоко избили его брата Арама Ерицяна. По словам защитника Эрика Бегларяна, при избиении силовики оскорбляли Ерицяна и всех выходцев из Нагорного Карабаха.

Офис Защитника прав человека отреагировал на задержание карабахца Арама Ерицяна. После того, как было получено сообщение, что «сотрудники полиции издевались над Арамом Ерицяном, арестовали его и передали в Арабкирское управление полиции» в указанное отделение выехала группа быстрого реагирования, где провела частную беседу с задержанным». «В ходе частного интервью Ерицян изложил подробности произошедшего, были зафиксированы его телесные повреждения. Было также зафиксировано, что для оказания помощи Араму Ерицяну была приглашена группа скорой медицинской помощи. После обсуждения вопроса доступа адвоката к задержанному с компетентным представителем следственного органа был обеспечен доступ адвоката в следственный отдел. Правозащитник еще раз подчеркнул, что беспрепятственная профессиональная деятельность адвоката является одной из важнейших предпосылок правильной системы защиты прав человека, имеет ключевое значение в системе правосудия и обеспечении верховенства закона. Омбудсмен считает необходимым расследование обстоятельств случившегося в предусмотренном УПК порядке и с подобным требованием намерен обратиться в компетентные госорганы», - сообщили 2 августа корреспонденту "Кавказского узла" в офисе омбудсмена Армении. При этом не уточняется, какие травмы получил Ерицян.

Задержание прокомментировало МВД Армении. По данным ведомства, у Ерицяна не зафиксированы переломы, а силовики в момент задержания не говорили оскорбительных слов в адрес карабахцев.

При задержании мужчина ударил патрульных и оказал им сопротивление.

«1 августа один из пользователей социальной платформы Facebook* опубликовал видео с подписью: «Под предлогом того, что якобы поставил машину в запрещенном месте, около 10 сотрудников патрульной полиции жестоко избили моего брата и отвезли его в отделение полиции с различными травмами и переломами». После этой публикации некоторые пользователи соцсети также отметили, что "насилие сочеталось с многочисленными оскорблениями не только в адрес упомянутого человека, но и всего народа Нагорного Карабаха". По данным управления внутренней безопасности и противодействия коррупции МВД Армении, были изучены видеозаписи приборов видеонаблюдения, закрепленных за патрулями и установленных на прилегающих территориях. Установлено, что при задержании по обоснованному подозрению и доставке в Арабкирское отделение полиции указанное лицо не избивалось, у него не было переломов, а в отношении населения Нагорного Карабаха не было высказано оскорбительных слов. А при задержании участвовали не 10 патрульных, как указано в публикации, а одна команда с двумя патрулями. При задержании мужчина ударил патрульных и оказал им сопротивление. По данному инциденту возбуждено уголовное дело», - говорится в тексте, распространенном полицией Армении через местные СМИ.

МВД предупреждает, что «публикуемая некоторыми пользователями заведомо ложная и несоответствующая действительности информация нацелена на Патрульную службу, чтобы ввести общественность в заблуждение, создавая впечатление, что полиция особенно негативно относится к нашим соотечественникам, насильственно переселенным из Нагорного Карабаха», и призвала «воздержаться от распространения ложной и манипулятивной информации, которая в ряде случаев направлена на раскол общества».

К вечеру Следственный комитет Армении опубликовал видео и текст с сообщением, что Арам Ерицян «арестован по подозрению в препятствовании деятельности патрулей».

«Из Арабкирского управления полиции поступило сообщение о насилии гражданина в отношении сотрудников полиции на улице Г. Акопяна в городе Ереване, препятствовавшем их служебной деятельности. По части 3 статьи 452 УК РА возбуждено уголовное дело, в результате проведенных следственных и оперативных действий, в рамках которого получены данные, что в 2024 году 1 августа, около 16:10, двое сотрудников полиции МВД РА, находясь на дежурстве возле Института Мергеляна, расположенного на улице О. Акопяна в городе Ереване, заметили припаркованный автомобиль «Джип Компас» в незаконном месте. Через громкоговоритель патрульные потребовали, чтобы подъехал водитель и перевез машину. К ним подошел 27-летний житель Еревана А. Ерицян и сказал, что ключей у него с собой нет, и парковал машину не он. Подошедший к ним другой гражданин, который, по словам владельца автомобиля, пришел передвигать автомобиль, смог беспрепятственно переместить указанное транспортное средство, не используя ключ. Патрульные заподозрили, что 27-летний мужчина вел себя подозрительно, чтобы скрыть принадлежность автомобиля и избежать административной ответственности. Было предложено обратиться в областное управление полиции, но молодой человек отказался. Патрули попытались его арестовать, однако при этом молодой человек начал бить одного из патрульных в область груди и головы, после чего патрульные применили слезоточивый газ и взяли молодого человека под стражу. В ходе его личного обыска были обнаружены ключи от указанного автомобиля и техпаспорт. В рамках возбужденного уголовного дела в тот же день А.Е. был задержан по подозрению в непосредственном совершении преступления. Последний также подтвердил тот факт, что его арестовали всего двое полицейских. Содержимое устройства видеозаписи, находившегося в районе места происшествия, было изъято, соответствующая часть исследована. Патрульно-полицейская служба МВД РА запросила видеозаписи действий полицейских и служебного автомобиля в момент происшествия. Расследование продолжается. 2 августа в Следственный комитет РА было представлено сообщение о том, что во время упомянутого инцидента к А.Е. было применено насилие со стороны сотрудников патрульной службы, в результате чего последний получил тяжкие телесные повреждения. В связи с сообщением было возбуждено уголовное дело по статье 441 части 2 Уголовного кодекса РА. Ведется расследование», - говорится в тексте СК Армении.

На самом деле, когда его пригласили в отделение, Арам Ерицян согласился, однако патрульные попытались надеть на него наручники, что возмутило Ерицяна.

Адвокат и правозащитник Рубен Меликян заявил, что «в случае с жителем Арцаха (Нагорного Карабаха) Арамом Ерицяном, подвергшимся насилию со стороны патрульных, имеет место позорный подлог». «Большая вероятность, что поставлена цель засудить Ерицяна абсолютно необоснованным образом, потому что он предал широкой огласке случившиеся с ним, поднял вопрос защиты своих прав. Следственное управление распространило видеоролик, на котором Арам Ерицян применяет насилие к патрульным. Неслучайно представлен лишь фрагмент всего видео. К тому же с отключен звук. На самом деле, когда его пригласили в отделение, Арам Ерицян согласился, однако патрульные попытались надеть на него наручники, что возмутило Ерицяна. Почему были использованы наручники, если он согласился явиться в отделение? Лишь в крайнем случае законом предусмотрено надевать наручники», - подметил Меликян.

СК представил лишь фрагмент видеозаписи, утаив ту часть, где против его брата был применен слезоточивый газ, и избиение на месте задержания, также заявил брат задержанного, адвокат Роман Ерицян.

По его словам, «избиения и оскорбительные слова в адрес жителей Нагорного Карабаха продолжались в Арабкирском отделе полиции города Еревана другими сотрудниками, применялось также психологическое насилие, силовики воспользовались тем, что брат был слаб и ослеплен».

Я более чем уверен, что происшествие с моим братом и действия полиции в его отношении напрямую связано с моей адвокатской деятельностью.

Незаконные действия силовики прекратили лишь после того, как в отделение явился сам Роман Ерицян с Рубеном Меликяном. «Мой брат задержан, возбуждено дело, однако полиция отказывается предоставить записи всех камер со звуками, где явно видно, что все действия патрулей были с нарушением. Я более чем уверен, что происшествие с моим братом и действия полиции в его отношении напрямую связано с моей адвокатской деятельностью. Одно из свидетельств этого - то, что несколько часов адвокатам не позволяли встретиться с ним», - добавил брат задержанного.

Роман Ерицян также рассказал, что, как адвокат, защищает интересы карабахцев. «Потому заявляю, что в Армении ведется официальная политика негативного отношения к арцахцам (карабахцам). В действиях силовиков это явно подчеркнуто – начиная от госдеятелей и чиновников Нагорного Карабаха, заканчивая простыми гражданами. Поэтому нам нельзя молчать, потому что такое отношение никогда не закончится. Арестованы мэры карабахских общин, в отношении руководства Арцаха (Нагорного Карабаха) ведутся незаконные действия, в самом представительстве Арцаха (Нагорного Карабаха) в Ереване. По всем этим происшествиям я, как адвокат, выражал свое отношение. Я буду добиваться на законных основаниях, чтобы сотрудники патрульной службы понесли наказание за свои незаконные действия. По остальным вопросам и обстоятельствам на днях выступлю с заявлением», - сказал Ерицян.

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