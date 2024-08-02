Карабахский адвокат обвинил силовиков в избиении брата

02 августа 2024, 05:51

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Патрульные жестоко избили карабахца Арама Ерицяна, заявил его брат, адвокат Роман Ерицян. При избиении силовики оскорбляли Арама Ерицяна лично и всех выходцев из Нагорного Карабаха, заявил его защитник Эрик Бегларян.

О том, что его брат подвергся избиению, Ерицян сообщил 1 августа на своей странице в соцсети, опубликовав видео.

По словам Романа Ерицяна, “около 10 сотрудников патрульной службы” избили его брата и отвезли в отдел полиции с травмами. «Они пустили ему в лицо слезоточивый газ, избили, надели на него наручники и отвезли в отделение полиции. У него сломаны рука и пальцы, глаз совсем не видит, голова опухла. Ему оказывают медпомощь», – цитирует слова Романа Ерицяна News.am.

Претензия силовиков к Араму Ерицяну состояла в том, что он якобы припарковал автомобиль в месте, где парковка запрещена, отметил адвокат.

Коллеги Романа Ерицяна Рубен Меликян и Эрик Бегларян сообщили в Facebook*, что их несколько часов не пускали к подзащитному в следственный отдел ереванского района Арабкир. Позднее Эрик Бегларян опубликовал фотографии Арама Ерицяна в отделе: на снимках мужчина закован в наручники, на лице видны покраснения и отеки, а на локте - ссадина.

Как утверждает Эрик Бегларян, силовики, избившие Ерицяна, оскорбляли не только его лично, а и всех его земляков, демонстрируя враждебное отношение к карабахцам. “Все полицейские, которые непосредственно участвовали в этом инциденте, должны быть немедленно задержаны. Необходимо четко продемонстрировать, что государство ценит права человека и безопасность своих граждан. Без таких действий общество может потерять доверие к правоохранительным органам”, - написал Бегларян в Facebook*.

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