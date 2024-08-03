Сирота из Волжского пожаловалась на нарушение ее жилищных прав

03 августа 2024, 10:03

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Жительница Волжского Алина Бурлакова, которая является сиротой, пожаловалась, что на протяжении долгого времени чиновники не обеспечивают ее жильем, которое положено ей по закону.

Видеообращение 28-летней жительницы Волжского Алины Бурлаковой к председателю Следкома Александру Бастрыкину с жалобой на нарушение ее жилищных прав опубликовано 2 августа на странице РОО "Объединение по защите прав детей-сирот" в соцсети "ВКонтакте".

Бурлакова пояснила, что является сиротой и что более 10 лет добивается положенного ей по закону жилья. "Я обращалась в прокуратуру, но ответа нет никакого – ни положительного, ни отрицательного. Звоню в комитет строительства, они мне каждый раз говорят, что я состою на очереди", – сказала она.

Жительница Волжского отметила, что проживает на съемной квартире с 6-летней дочерью, и что находится в разводе с мужем. "Живу я одна с ребенком и постоянно снимать жилплощадь тяжело очень", – отметила она.

На 10.00 мск 3 августа это видео на странице Объединения по защите прав детей-сирот в соцсети "ВКонтакте", на которую подписаны 2181 пользователь, набрало 231 просмотр, пользователи не оставили комментариев.

"Кавказский узел" также писал, что 3 июля стало известно, что чиновники в Волгограде выдали сироте Михаилу Пономареву положенную ему по закону квартиру, однако она оказалась непригодна для проживания. Супруга Пономарева отметила, что он является участником специальной военной операции (СВО) на Украине.

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