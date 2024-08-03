Алина Бурлакова. Кадр из видео https://vk.com/wall-62316332_10906

03 августа 2024, 10:03

Сирота из Волжского пожаловалась на нарушение ее жилищных прав

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Волжского Алина Бурлакова, которая является сиротой, пожаловалась, что на протяжении долгого времени чиновники не обеспечивают ее жильем, которое положено ей по закону.

Видеообращение 28-летней жительницы Волжского Алины Бурлаковой к председателю Следкома Александру Бастрыкину с жалобой на нарушение ее жилищных прав опубликовано 2 августа на странице РОО "Объединение по защите прав детей-сирот" в соцсети "ВКонтакте".

Бурлакова пояснила, что является сиротой и что более 10 лет добивается положенного ей по закону жилья. "Я обращалась в прокуратуру, но ответа нет никакого – ни положительного, ни отрицательного. Звоню в комитет строительства, они мне каждый раз говорят, что я состою на очереди", – сказала она.

Жительница Волжского отметила, что проживает на съемной квартире с 6-летней дочерью, и что находится в разводе с мужем. "Живу я одна с ребенком и постоянно снимать жилплощадь тяжело очень", – отметила она.

На 10.00 мск 3 августа это видео на странице Объединения по защите прав детей-сирот в соцсети "ВКонтакте", на которую подписаны 2181 пользователь, набрало 231 просмотр, пользователи не оставили комментариев.

"Кавказский узел" также писал, что 3 июля стало известно, что чиновники в Волгограде выдали сироте Михаилу Пономареву положенную ему по закону квартиру, однако она оказалась непригодна для проживания. Супруга Пономарева отметила, что он является участником специальной военной операции (СВО) на Украине. 

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Примечание:

"Чиновник в Дагестане заподозрен в махинациях с жильем для сирот", "Глава района на Кубани заподозрен в махинациях с жильем для сирот", "Дело о непригодном жилье для сирот в Калмыкии дошло до суда".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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