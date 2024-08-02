Инцидент у суда в Очамчире стал свидетельством вседозволенности в Абхазии

02 августа 2024, 23:42

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Похищение сотрудниками милиции задержанного из зала суда стало свидетельством царящей в Абхазии анархии и вседозволенности, указали аналитики. Действия силовиков, которые принудительно забрали задержанного, могут квалифицироваться по уголовной статье о превышении должностных полномочий, но привлечение сотрудников милиции к ответственности маловероятно заявил юрист.

Видео потасовки силовиков в Очамчырском районном суде опубликовала "Аиашара". На видео записи, размещенной в Telegram-канале, более 10 мужчин, большинство из них в камуфляжных брюках, на ступенях суда устроили драку, в центре находится мужчина не в форме. Также в потасовке принимают участие несколько человек в гражданской одежде. Две женщины пытались остановить происходящее, но на крики "Перестаньте!" реакции не последовало.

В описании к видео говорится, что сотрудники милиции напали на Алмаса Воуба, которому суд по ходатайству прокуратуры Очамчырского района должен был избрать меру пресечения по делу о неповиновении сотрудникам милиции. Прокуратура просила избрать ему домашний арест, однако милиционеры решили забрать задержанного. "Сотрудники прокуратуры очень старались остановить этот беспредел, но милиционеров было больше и они "победили" и увезли мужчину в Очамчырский райотдел.

В другой публикации говорится, что Генпрокуратура отказалась заниматься инцидентом. "Генеральная прокуратура Абхазии начнет заниматься изучением ситуации, произошедшей сегодня в Очамчырском районном суде, только после написания заявления", - сообщили в ведомстве 31 июля.

Эпизод вписывается в нарастающую, пока вялотекущую, но нарастающую анархию

Политолог Астамур Какалия считает инцидент с избиением милицией подсудимого Алмаса Воуба анархией. "Это не борьба за полномочия между МВД и прокуратурой, это просто банальная анархия. Эпизод вписывается в нарастающую, пока вялотекущую, но нарастающую анархию. Уверен, что это не какой-то идейный конфликт , а скорее продолжающаяся анархия, где аргументы права все менее значимы , а <физическая сила> все более значима", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, такие процессы в отсутствие внятных, понимаемых населением, справедливых правил игры будут нарастать . "Это неизбежно. У нас все 30 лет идет анархия, прикрываемая пиаром. Старое советское наследие в плане уважения к законам , какое-то время еще помогало, но сегодня и его уже нет. Даже самый наивный человек уже не верит в действенность аргументов логики и права, без подкрепления силой. Это очень плохо для государства и его развития.Отсутствие реформ, подмена предметного диалога эмоциональными сшибками и раздутыми эго сделают ситуацию еще более неуправляемой ближе к выборам", - отметил он.

Политолог также добавил, что внятная, понимаемая, конструктивная повестка еще более важна для стабильности государства, чем пиар и силовые ведомства. "К сожалению, наша политическая элита или не хочет, или не может это осознать",- указал он.

Сотрудники милиции в очередной раз показали, как они относятся к правопорядку

Один из местных журналистов также считает, что инцидент в Очамчире - это проявление вседозволенности силовиков. "Нам не привыкать. Сотрудники милиции в очередной раз показали, как они относятся к правопорядку. Они снова продемонстрировали, что закон написан не для них, а вседозволенность уже почти как синоним для их деятельности. Если бы они знали, что будут наказаны за нарушение законов, мы бы не стали свидетелями этого инцидента", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, ранее между МВД и Верховным судом Абхазии не было конфликта. "Но такая ситуация была до этого инцидента. Сейчас мы можем стать свидетелями не конфликта, а скорее напряженности между этими двумя ведомствами. А дальнейшие события покажут, станет это началом конфликта или все завершится этим же инцидентом. Такие инциденты на самом деле не редкость, просты мы не узнаем про них", - отметил он.

Сотрудники милиции Очамчырского района, которые силой вывели из зала суда подсудимого Алмаса Воуба, превысили свои должностные полномочия, подчеркнул абхазский адвокат.

"Подсудимый могу покинуть зал суда только после окончания заседания. Милиция, не дожидаясь какого-то решения суда, силой вынесли подсудимого. При чем сделали это, применив силу. Это, по 288 статье УК Абхазии считается превышением должностных полномочий, которое повлекло за собой существенное нарушение прав подсудимого. За это может грозить штрафом от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от одного года до четырех лет", - сказал «Кавказскому узлу» абхазский адвокат, пожелавший остаться неназванным.

При этом он сомневается, что милицейские будут наказаны. "В нашей действительности считаю наказание сотрудников милиции маловероятным. Проведут внутреннюю проверку, кто-то получит предупреждение и на этом история закончится», - отметил он.

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