02 августа 2024, 17:49

Контрактник из Калмыкии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Санал Очиров убит в боевых действиях, сообщила администрация Яшкульского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 89 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", Федор Савин стал 88-м бойцом из Калмыкии, официально признанным убитым в военной операции на Украине.

Санал Очиров, убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Яшкульского района, отчитываясь о передаче ордена Мужества его родным. До того, как добровольцем уйти на военную операции, Очиров работал водителем в районной и сельской администрации, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 89 бойцов из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям бойцов, убитых в специальной военной операции (СВО), поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Контрактник из Калмыкии погиб на Украине", "Два бойца из Элисты погибли в зоне военных действий", "Мобилизованный из Калмыкии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

02 августа 2024, 17:06

  • Международный Олимпийский комитет принес извинения Азербайджану

    Азербайджан получил письмо с извинениями от Международного Олимпийского комитета за высказывания ведущего французского телеканала France2 в ходе церемонии открытия Олимпиады в Париже, сообщило азербайджанское министерство молодежи и спорта. В ведомстве добавили, что ждут извинения по этому же поводу от властей Франции.

02 августа 2024, 16:21

  • Правозащитники сообщили о местонахождении Айшат Магомедовой

    Айшат Магомедова, которую 31 июля похитили  в Москве родственники, жива и находится у родных в Кизилюрте. В полиции подруге и адвокату показали видеозапись, на которой Айшат с кровоподтеками на лице, просит "не поднимать шумиху", сообщили правозащитники.

02 августа 2024, 15:32

02 августа 2024, 14:47

02 августа 2024, 13:57

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи