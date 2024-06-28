Федор Савин. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Лаганского района от 24.06.24, https://t.me/laganskoeRMO/9649

28 июня 2024, 21:53

Боец из Калмыкии убит на Украине

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Федор Савин убит в боевых действиях, сообщила администрация Лаганского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 88 военных из Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что Николай Демиденко стал как минимум 87-м военным из Калмыкии, который официально признан убитым в военной операции на Украине.

Федор Савин убит в военной операции на Украине, сообщила 24 июня администрация Лаганского района. Он родился в 1990-м году, окончил многопрофильную гимназию, получил специальность сварщика в профессиональном лицее Лагани. В военной операции на Украине принимал участие в звании младшего сержанта. У него остались жена и сын, говорится в telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 88 бойцов из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям бойцов, убитых в специальной военной операции (СВО), поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Контрактник из Калмыкии погиб на Украине", "Два бойца из Элисты погибли в зоне военных действий", "Мобилизованный из Калмыкии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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