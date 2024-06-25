Николай Демиденко. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Лаганского района от 11.06.24, https://t.me/laganskoeRMO/9450

25 июня 2024, 07:52

Военный из Калмыкии убит на Украине

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Николай Демиденко убит на Украине, сообщили власти Лаганского района. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 87 военнослужащих из Калмыкии.

Как информировал "Кавказский узел", 22 июня стало известно, что на Украине убиты Очир Бамбышев и Андрей Лавгаев. На эту дату представители властей и силовики признали убитыми в зоне военной операции как минимум 86 бойцов из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В зоне военной операции на Украине убит Николай Демиденко, сообщила 11 июня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Лаганского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 87 бойцов из Калмыкии.

Семьям бойцов, убитых в специальной военной операции (СВО), поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Контрактник из Калмыкии погиб на Украине", "Два бойца из Элисты погибли в зоне военных действий", "Мобилизованный из Калмыкии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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