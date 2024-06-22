Два бойца из Калмыкии убиты в военной операции

22 июня 2024, 17:52

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Очир Бамбышев и Андрей Лавгаев убиты в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 86 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", Дмитрий Яцун убит в военной операции на Украине, сообщила 19 июня администрация Приютненского района. Таким образом, были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 84 бойцов из Калмыкии.

Очир Бамбышев 1974 года года рождения убит в военной операции на Украине, сообщало 10 июня РИА "Калмыкия". "В декабре 2023 года Очир Иванович заключил контракт на военную службу. В феврале 2024 года, исполняя боевую задачу в зоне СВО, солдат Бамбышев героически погиб", - говорится в публикации.

Ранее, 3 июня, агентство сообщило о том, что росгвардеец Андрей Лавгаев из Черноземельского района Калмыкии был убит 12 марта "в ходе выполнения очередной боевой задачи в зоне специальной военной операции".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 86 бойцов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список бойцов из регионов СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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