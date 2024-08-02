19 человек стали жертвами столкновения автобусов в Азербайджане

02 августа 2024, 13:57

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Один человек погиб, еще 18 получили травмы при столкновении двух рейсовых автобусов на трассе Баку - Сумгаит.

Столкновение двух рейсовых автобусов произошло сегодня на трассе Баку – Сумгаит около 11.20 по местному времени (10.20 мск), сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП).

По его словам, на место ДТП были отправлены восемь бригад скорой помощи, но до прибытия врачей один человек скончался. 18 пострадавших с различными травмами были доставлены в Сумгаитский медцентр.

Двое из них в тяжелом состоянии помещены в реанимацию, остальным оказывается помощь в отделении скорой помощи, их состояние оценивается как средней тяжести, отметил представитель ОУТМП.

Автобусы ехали навстречу друг другу, после столкновения один из них перевернулся, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в государственной дорожной полиции, отметив, что причины аварии расследуются.

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