Видео избиения женщины в Чечне возмутило пользователей Telegram

02 августа 2024, 13:12

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Избиение женщины мужем в цветочном магазине в Ойсхаре требует расследования, заявили правозащитники. Пользователи Telegram, посмотревшие видео инцидента, осудили поведение жителя Чечни.

Как писал "Кавказский узел", ситуация с защитой прав женщин в республиках СКФО ухудшается, заявили в январе 2024 года участницы конференции "Новые тенденции в ситуации домашнего насилия на Северном Кавказе". Отслеживать такие преступления сложно, так как местные власти не заинтересованы в их обнародовании, доходит даже до удаления информации с сайтов судов, указали они.

В декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин, в Ингушетии угроза для женщин также чаще исходит от самой семьи, а в Дагестане чаще происходят убийства женщин посторонними, много случаев убийств в ходе ссор и во время хищения имущества.

Видео избиения женщины в цветочном магазине опубликовал 1 августа анонимный телеграм-канал Mash Gor. В пояснении к ролику утверждается, что инцидент произошел в Ножай-Юртовском районе.

"Муж привозил её туда [на работу] каждое утро, проблем не было. В один из дней выпил и влетел в помещение со скандалом. Ссора попала на камеры: кричал и заставлял жену уйти с ним. Айшат сопротивлялась и просила успокоиться. Успела позвонить деверю, который приехал на помощь. Но всё равно получила несколько ударов от мужа. Накажут ли его, пока неизвестно. Общественная палата республики взяла ситуацию на контроль", - говорится в публикации.

На видео, снятом камерой наблюдения, видно, как мужчина эмоционально говорит женщине, она отвечает ему также не на русском языке. После этого мужчина бросает собеседницу на пол и начинает бить.

Общественная палата Чечни, по состоянию на 13.00 мск, не прокомментировала на своем сайте, на странице во "ВКонтакте" и в телеграм-канале инцидент с избиением женщины.

Видео также опубликовала в своем телеграм-канале правозащитная группа "Марем". По данным правозащитников, инцидент произошел в Ойсхаре. "Подписчица, приславшая нам запись, опасается, что тирана не накажут", - говорится в публикации.

Правозащитники также привели перевод диалога мужчины и женщины, согласно которому мужчина требовал, чтобы женщина вышла из магазина, и угрожал ей, а женщина отказывалась исполнять требование, пока он "в таком состоянии".

"Если вы знаете эту женщину и ей нужна помощь, пожалуйста, помогите ей связаться с нами. Напоминаем, что любой, кому известно о преступлении, может (и даже обязан) заявить об этом в полицию", - отмечается в сообщении.

Под публикацией, по состоянию на 13.00 мск, размещено 30 комментариев. Их авторы возмутились поведением мужчины на видео. "Страшно представить, что происходит дома, если он так себя ведет в общественном месте", - написала, в частности, Рита. "Какой ужас", - прокомментировала инцидент Миледи.

"Надо репостить и распространять видео. Чтоб все знали изверга. Может, хоть кто-то ему мозги вправит", - призвал Kabashkal. "Никто ничего ему вправлять не будет. Тм такое в порядке вещей, к сожалению", - ответил на это iSi.

"Беги от него. Куда угодно. Беги, пока не убил... А если ещё и дети есть… То это вечный стресс... Как легко самоутверждаться за счёт слабых", - заочно обратилась к пострадавшей Кет.

"К сожалению, в ЧР это нормальное явление, и никто ему ничего не сделает. Максимум заберут свою дочь родные, и развод. Вы, женщины Кавказа, привыкли к такому насилию и никуда не обращаетесь (хотя в Чечне это безнаказанно остается). Боритесь с этим, не позволяйте даже голос повышать на вас, ведь в дальнейшем это ведет к такому насилию", - высказал мнение Ks.

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