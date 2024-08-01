Волгоградский облсуд поддержал активистов в споре с властями

01 августа 2024, 02:38

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Суд обязал мэрию Волгограда согласовать митинг противников застройки набережной в Ворошиловском районе города. Активисты надеются, что мэрия не обжалует решение и исполнит его.

"Кавказский узел" писал, что суд в Волгограде отказался разрешить активистке Наталье Кузьминой акцию протеста против строительства многоэтажных домов в водоохранной зоне на берегу Волги, где власти ранее обещали создать набережную и парковую зону. Стройка в Ворошиловском районе Волгограда ведется с многочисленными нарушениями, заявили активисты.

Апелляционная жалоба группы активистов на решение Ворошиловского районного суда Волгограда, который поддержал администрацию города в судебном споре о застройке берега Волги, рассматривалась 31 июля.

В заседании участвовали истица Наталья Кузьмина вместе с со своим юристом и представитель мэрии. Трое активистов из числа противников стройки пришли в суд в качестве слушателей, чтобы поддержать Кузьмину.

Юрист администрации Волгограда пояснила, почему мэрия отказалась согласовать инициативной группе митинг в парке «Русь» в Дзержинском районе. Первой причиной были названы работы по благоустройству территории в парке, второй - тот факт, что мэрии не ясна цель мероприятия.

«Мы специально выезжали в парк в то время и фиксировали на видео и фото, что никаких работ там не проводили, надуманная причина. Цель нашего мероприятия — выражение коллективного несогласия с застройкой нашей набережной жилыми домами. Это не просто обезобразит архитектурный ансамбль набережной, но и создаст угрозу жизни и здоровью волгоградцев, живущих в этом микрорайоне, так как возможны оползни из-за строительства высотных домов. И вот мэрии эта цель оказалась неясна», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» истица Наталья Кузьмина.

Кузьмина отметила, что при подаче заявки на митинг чиновник мэрии, ответственный за согласование таких заявок, не нашел в документе изъянов. «Он не сказал мне, что я неправильно составила заявку», - подчеркнула.

В ходе прений судья задал несколько вопросов представительнице мэрии. Он, в частности, спросил, в чем состоит неясность цели заявки на митинг, поданной Кузьминой. Юрист уклончиво заметила, что заявку нужно формулировать «более ясно», но так и не смогла пояснить, что в документе она находит недостаточно ясным.

«Он также спросил, почему нельзя было назначить митинг на время, когда работы по благоустройству не проводились, субботники же не проходят бесконечно. Юрист мэрии затруднилась ответить на этот вопрос. Коллегия судей заметила представителю мэрии, что ни одна из причин отказа в проведении митинга, указанных в федеральном законе «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» N 54-ФЗ не относится к заявке Натальи Кузьминой. И на это замечание представительница администрации Волгограда не смогла аргументированно ответить. Мы свои доводы почти не излагали в суде, они полно представлены в апелляционной жалобе», - пояснила Наталья.

Коллегия судей после непродолжительного совещания огласила свое определение: решение Ворошиловского районного суда отменить, считать незаконным отказ администрации Волгограда в согласовании митинга. Суд обязал мэрию согласовать заявительнице время, дату и место проведения митинга.

«Мы очень рады такому судебному решению, э справедливо. Мы надеемся, что администрация Волгограда не станет обжаловать решение облсуда в кассационной инстанции. Согласуют нам мероприятие, и мы спокойно проведем митинг против застройки набережной Ворошиловского района», - сказала Наталья Кузьмина.

По словам активистки, строительство жилого комплекса, несмотря на протесты местных жителей, продолжается.

«Застраивать будут многоэтажками территорию порта и набережной, вплоть до «Гасителя» - памятника расположенного в пойме реки Царица. Строительство идет ударными темпами. Пыль, шум со стройплощадки. На все наши письма и жалобы в органы власти мы получаем отписки. С федерального уровня письма наши передаются в мэрию, а там молчание», - сказала она.

Мэрия может отказать в согласовании в проведении митинга, если уведомление подается гражданином, который не вправе быть организатором таких акций либо выбранное место запрещает проведение митингов, пояснил юрист Сергей Иващенко корреспонденту «Кавказского узла»

«Как видим в этом случае, обе законные причины к поданной Натальей Кузьминой заявке не относятся. Администрация Волгограда обязана была сообщить организаторам митинга обоснованное предложение об изменении места или времени проведения публичного мероприятия. В Волгограде губернатор назначил два места, где могут проводиться митинги — это в Краснооктябрьском районе на площади у театра Оперы и парк «Русь» в Дзержинском районе. Мэрия не согласовала митинг, от заявителей просто отмахнулись. Это незаконно, поэтому областной суд встал на сторону активистов», - подчеркнул Иващенко.

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