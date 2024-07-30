Сельчане рассказали об ущербе от наводнения в Азербайджане

30 июля 2024, 02:20

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Обильные осадки, наводнение и селевые потоки затопили дома сельчан в нескольких районах Азербайджана, уничтожили имущество, посевы и скот, сообщили местные жители. Государство не демонстрирует готовности помочь жертвам наводнения, считает правозащитник Намизад Сафаров.

Как писал "Кавказский узел", 25-28 июля в нескольких районах Азербайджана сильные ливни и селевые потоки нанесли ущерб домам и посевам местных жителей, в Гяндже затоплены дворы частных домов.

Житель села Абрых Габалинского района Тарлан Мустафаев сообщил 29 июля корреспонденту "Кавказского узла" о погибшем скоте, залитых домах в его деревне. "Моя семья была вынуждена переехать к родственникам. В Абрых разрушена асфальтовая дорога. Просим государство построить плотину против селей", - сказал он.

Житель того же села Вагиф Рафиев сообщил корреспонденту "Кавказского узла" о том, что под мостом скопились селевые наносы, которые грозят его разрушить.

Село Губалыбалоглан в Гаджикабульском районе затопила вышедшая из берегов река. Жителей срочно эвакуировали, жилье пришло в негодность, сельскохозяйственные угодья затопило селевыми потоками. 28 июля река Пирсагат переполнила водохранилище, вышедшая из берегов вода затопила дома и дворы около 100 селян, сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Забит Бабаев. "Около 20 домов в плохом состоянии. У меня засохли деревья, уничтожены бахчевые культуры, помидоры, огурцы, - добавил он.

Житель того же села Фаррух Сафаров сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что все, что было у него в доме, уничтожено.

Председатель комиссии МЧС Гаджикабулского района Салех Алескеров рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о проведенном осмотре повреждений и составленных списках потерянного имущества. "Исполнительная власть района оказывает техническую (механизмы выкачивают воду из затопленных домов) и материальную помощь жертвам наводнения", - сообщил он.

В Гянджинском региональном отделении МЧС также сообщили корреспонденту "Кавказского узла" о срочной отправке бригад для эвакуации жителей из пострадавших от наводнения поселка Ени Гянджа и села Ашыглы Гейгелского района. "Насосами откачана вода из затопленных домов", - сообщила пресс-служба МЧС.

Народ должен сначала построить правовое государство, выбрать власть, чтобы требовать от нее помощи.

Правозащитник, юрист, координатор НПО "Комитет против репрессий и пыток" Намизад Сафаров выразил сомнение в готовности государства помочь жертвам стихийного бедствия. "Народ должен сначала построить правовое государство, выбрать власть, чтобы требовать от нее помощи", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" баллотирующийся в депутаты Милли Меджлиса Сафаров.

Он считает, что государство обязано помочь гражданам.

Что касается обязательного страхования недвижимого имущества, которое по закону должно охватить всех собственников страны, Намизад Сафаров выразил пожелание, чтобы государство помогло пострадавшим, не застраховавшим свое имущество. "Правительству надо считаться с тем, что большинство сельского населения Азербайджана не в силах страховать свою недвижимость в полном объеме так, чтобы выплаченная им страховая сумма покрыла все потери от стихийного бедствия". – сказал он.

С 1 июня 2023 года граждане Азербайджана, не застраховавшие недвижимое имущество, могут облагаться штрафами. В отношении физических лиц применяется штраф в размере 30 манатов, должностных лиц – 80 манатов, юридических лиц – 200 манатов. Стоимость обязательного страхования жилья по Баку составляет 50 манатов, в Гяндже, Сумгаите и Нахичеване – 40 манатов, в других районах – 30 манатов.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Гяндже прогнозируется переменная облачность при температуре воздуха +23 градуса, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 30 июля ожидается сильный дождь, температура воздуха понизится до +19 градусов, а ветер стихнет до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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