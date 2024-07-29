Непогода нанесла ущерб в нескольких районах Азербайджана

29 июля 2024, 03:27

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В нескольких районах Азербайджана сильные ливни и селевые потоки нанесли ущерб домам и посевам местных жителей, в Гяндже затоплены дворы частных домов.

В Товузском, Гедабейском, Шамкирском, Дашкесанском и Гейгельском районах сошли селевые потоки, которые повредили дороги в некоторые села.

Из берегов вышли реки, вода затопила поля и нанесла ущерб местным хозяйствам. В некоторых населенных пунктах возникли перебои в подаче электричества, пишет 28 июля Oxu.az.

В Астаранском районе из-за обильных осадков упали опоры линий электропередач в селе Диголи, от удара током погибли несколько голов скота. Без электричества остались несколько населенных пунктов.

В городе Гянджа затоплены дворы около 30 частных домов, затруднено движение транспорта по дорогам. Уровень воды в Гянджачае повысился. Дождевой водой затопило центральные улицы Лянкаряна, река Лянкаранчай вышла из берегов в районе села Сутемурдов.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Гяндже прогнозируется переменная облачность при температуре воздуха +23 градуса, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 30 июля ожидается сильный дождь, температура воздуха понизится до +19 градусов, а ветер стихнет до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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