Военная прокуратура Азербайджана сообщила о суициде солдата

29 июля 2024, 21:11

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Солдат азербайджанской армии солдат Аршад Гахраманов совершил самоубийство, сообщила военная прокуратура страны.

Как писал "Кавказский узел", Каспийский институт военных исследований 1 июля обнародовал данные о потерях азербайджанских военнослужащих за первые шесть месяцев 2024 года. Согласно отчету, безвозвратные потери азербайджанской армии и других силовых ведомств составили 19 военнослужащих, 17 из них умерли в небоевых условиях, еще двое скончались от ран, полученных в сентябре 2023 года во время антитеррористической операции в Карабахе. Среди небоевых потерь пять случаев гибели военнослужащих произошли в автомобильных авариях, четыре – в несчастных случаях, три человека умерли от болезней, трое совершили самоубийства, один военный умер в результате "незаконного действия", еще один - по неизвестным причинам.

Военнослужащий дислоцированной в Кельбаджарском районе Н-ской воинской части министерства обороны Азербайджана, солдат Гахраманов Аршад Маариф оглу совершил суицид, сообщила 29 июля пресс-служба военная прокуратура страны.

По факту в Кельбаджарской военной прокуратуре было возбуждено уголовное дело, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы, далее сказано в пресс-релизе.

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