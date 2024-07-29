Армения и Турция назначили встречу по нормализации отношений

29 июля 2024, 20:32

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Встреча армянских и турецких спецпредставителей по вопросу нормализации отношений между двумя странами пройдет 30 июля на границе, сообщило министерство иностранных дел Армении.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Анкару, чтобы присутствовать на церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он стал первым лидером Армении за 15 лет, посетившим Турцию. Ереван заинтересован прежде всего в экономическом сотрудничестве с Турцией, тогда как Анкара стремится добиться от Еревана признания Карсского договора и закрепить за собой отошедшие Турции по нему территории, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи и тюркологи.

Турция и Армения не поддерживают дипломатические отношения, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан, а также из-за исторической оценки массовых убийств армян в 1915 году в Османской империи, которые Ереван считает геноцидом армян, а турецкие власти не согласны с этой трактовкой событий. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в апреле 2022 года, что Армения ведет переговоры о нормализации отношений с Турцией. Нормализация отношений Турции и Армении отвечает интересам не только этих двух стран, но и России, а также согласуется с договоренностями между Баку и Анкарой, указали политологи.

МИД Армении анонсировало встречу армянских и турецких спецпредставителей на границе. Как сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дела Армении Ани Бадалян, встречу запланировали на армяно-турецкой границе 30 июля.

Спецпредставители Армении и Турции по процессу нормализации отношений между двумя странами Рубен Рубинян и Седар Кылыч до этого провели четыре встречи. Пятый раунд переговоров был запланировано на 2 июля, однако турецкая сторона отказалась от нее. Последняя встреча спецпредставителей состоялась в июле 2022 года, на которой стороны договорились открыть сухопутную границу для граждан третьих стран в самые короткие сроки.

26 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках своего визита в Армавирскую область посетил КПП "Маргара", сообщило в тот же день "Новости Армения"."

Таможенный пункт пропуска «Маргара» был модернизирован, стоимость программы составляет 1 миллиард драмов (около 2 574 000 долларов США - прим. "Кавказского узла")", - написал по итогам визита премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook*.

В случае установки КПП на границе с Турцией граждане Армении не смогут воспользоваться им, а выгоды от разблокировки сообщения в регионе получат Азербайджан, Россия и Турция, заявили в апреле 2023 года ереванские политологи, комментируя решение правительства Армении профинансировать проект пункта.

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