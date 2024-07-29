Магомедов указал на активный интерес к пикету в поддержку Гаджиева

29 июля 2024, 20:02

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На традиционный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева сегодня вышел заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. Очевидцы одобрительно отнеслись к акции, но никаких призывов к ним не звучало, рассказал он.

Как писал "Кавказский узел", коллеги журналиста Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное преследование политическим заказом и регулярно по понедельникам проводят в Махачкале одиночные пикеты в его поддержку. Неделю назад, 22 июля, пикет вызвал интерес у жителей города, были даже желающие присоединиться.

Пикеты в поддержку Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда журналист был задержан. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Сегодняшний пикет начался в 17.00 мск. По словам Магомеда Магомедова, сегодня люди "были весьма активны в своей поддержке Абдулмумина".

"Очень много людей подошло. Как местные жители, так и туристы. Кто-то знал, кто-то впервые слышал об этом. Но люди одобрительно отнеслись в акции", - рассказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Полиция вела себя в рамках закона, отметил он. «Подошли полицейские из ППС, проверили документы. Участковый взял объяснительную, и всё», - отметил Магомедов.

По его словам, сейчас нет необходимости призывать к особым способам поддержки Гаджиева. «Тот, кто хочет, это сделает. А призывать писать письма или к каким-то другим действиям, сейчас не стоит, возможно, чтобы не напугать людей, - указал Магомедов. - Достаточно того, что они убеждены в невиновности Гаджиева. А мусульман мы ещё призвали делать дуа (мольбу) за его освобождение».

Адвокат Гаджиева Ашот Норвардян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что дата апелляции по делу Гаджиева пока неизвестна пока.

«Мы уже все бумаги передали, ждем, когда нам сообщат о дате суда», - сказал он.

Супруга Кемала Тамбиева Лаура Курджиева сообщила, что состояние мужа не вызывает у нее опасений. «Жалоб нет. Жёстких проверок не было», - поделилась она.

"Кавказский узел" писал, что редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Приговор обжалован. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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