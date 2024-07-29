Суд арестовал Тимура Бажаева

29 июля 2024, 14:59

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Сегодня Замоскворецкий суд Москвы арестовал сына миллиардера из Чечни Мусы Бажаева Тимура за нападение на сотрудника полиции.

Как писал "Кавказский узел", Тимур Бажаев 27 июля задержан в Москве за применение насилия к полицейскому. Миллиардер из Чечни Муса Бажаев заявил, что его сын будет отвечать по закону, а депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что дело взято на контроль руководством МВД, поскольку предпринимаются попытки повлиять на его ход. Сегодня следствие попросило суд арестовать Бажаева-младшего.

Против Бажаева возбуждено дело по части 2 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, Тимур Бажаев, находясь в районе олимпийского комплекса «Лужники», на требования сотрудника полиции "прекратить противоправные действия, а именно переход вне зоны досмотра и установленной рамки металлодетектора, нанес сотруднику полиции телесные повреждения, то есть причинил насилие, опасное для здоровья", сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Замоскворецкий суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Тимуру Бажаеву меру пресечения в виде заключение под стражу на срок до 26 сентября.

Сам Бажаев в зале суда вину не признал, передает ТАСС.

По его словам, он просто спросил у полицейских, как можно пройти к ресторану, а в ответ услышал нецензурную брань. Бажаев утверждает, что полицейский сам накинулся на него после того, как он приоткрыл калитку. «Я что, дурак — налетать на сотрудника полиции?» - приводит слова Тимура Бажаева в суде телеграм-канал Baza.

Миллиардер Муса Бажаев родился в 1966 году в Ачхой-Мартане, окончил Грозненский нефтяной институт имени Миллионщикова, в числе его активов – "Русская платина", "Альянс Алтын" и "Амур Золото".

Напомним, что жители Чечни регулярно приносят публичные извинения за различные проступки и критику властей. Так, 22 июля житель республики Вахид Ильясов публично извинился за то, что выехал на своем внедорожнике на пляж в Мариуполе, после чего вступил в перепалку с местными жителями. Извинениям Ильясова предшествовала критика в его адрес со стороны командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова. 18 июля он в своем телеграм-канале заявил, что поведение Ильясова не соответствует проводимой главой Чечни Рамзаном Кадыровым политике.

Практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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