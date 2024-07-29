Тимур Бажаев, стоп-кадр видео https://vk.com/video-27075486_456249038

29 июля 2024, 11:59

Следствие попросило суд арестовать Тимура Бажаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие по делу о нападении на полицейского в Москве обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения сыну чеченского миллиардера Мусы Бажаева Тимуру.

Как писал "Кавказский узел", Тимур Бажаев 27 июля задержан в Москве за применение насилия к полицейскому. Миллиардер из Чечни Муса Бажаев заявил, что его сын будет отвечать по закону, а депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что дело взято на контроль руководством МВД, поскольку предпринимаются попытки повлиять на его ход.

Сегодня следователь обратился в суд с ходатайством о мере пресечения Бажаеву-младшему. Следствие просит арестовать его за нападение на полицейского, передает РИА "Новости".

Миллиардер Муса Бажаев родился в 1966 году в Ачхой-Мартане, окончил Грозненский нефтяной институт имени Миллионщикова, в числе его активов – "Русская платина", "Альянс Алтын" и "Амур Золото", сообщается на сайте Forbes.ru.

"Кавказский узел" также писал, что жители Чечни регулярно приносят публичные извинения за различные проступки и критику властей. Так, 22 июля житель республики Вахид Ильясов публично извинился за то, что выехал на своем внедорожнике на пляж в Мариуполе, после чего вступил в перепалку с местными жителями.

Извинениям Ильясова предшествовала критика в его адрес со стороны командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова. 18 июля он в своем телеграм-канале заявил, что поведение Ильясова не соответствует проводимой главой Чечни Рамзаном Кадыровым политике.

Практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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Примечание:

"Требование к Дзюбе извиниться за слова о Чечне возмутило пользователей Instagram", "Кадыров подтвердил возможность добиваться извинений от дагестанцев", "Угрозы в адрес дагестанцев дали новый повод для критики Кадырова".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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