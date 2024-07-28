Сын бизнесмена из Чечни задержан за нападение на полицейского в Москве

28 июля 2024, 07:51

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Тимур Бажаев задержан в Москве за применение насилия к полицейскому, сообщил Следком. Миллиардер из Чечни Муса Бажаев заявил, что его сын будет отвечать по закону, а депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что дело взято на контроль руководством МВД, поскольку предпринимаются попытки повлиять на его ход.

По версии следствия, 27 июля 2024 года Тимур Бажаев вступил в конфликт с сотрудником полиции вблизи комплекса Лужники в Москве, в ходе которого, применил к силовику насилие.

Бажаев задержан, следствие в ближайшее время ему предъявит обвинение, а также направит ходатайство в суд о заключении его под стражу, сообщило вечером 27 июля в своем телеграм-канале следственное управление СКР по Москве.

Предприниматель Муса Бажаев, которому Тимур Бажаев приходится сыном, заявил, что если его сын виноват, то будет отвечать, а если "нет – значит, нет".

"Я не думаю, что мой сын мог совершить неправильные асоциальные действия. Я думаю, что всё будет нормально. Мне об этом неизвестно пока. Я ни за что особо бороться не собираюсь", – привела 27 июля на своем сайте слова Бажаева газета "Известия".

Инцидент в Москве с участием сына миллиардера Тимура Бажаева взят на контроль руководством МВД, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что дело взято на контроль в связи с активными попытками повлиять на его ход.

"Для ведомства – это должно стать во всех смыслах делом чести: 23-летний "мажор" ударил не рядового полицейского, а начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Махонина. Именно этот человек отвечает за всю общественную безопасность Центрального округа", – написал Хинштейн сегодня ночью в своем телеграм-канале.

Миллиардер Муса Бажаев родился в 1966 году в Ачхой-Мартане, окончил Грозненский нефтяной институт имени Миллионщикова, в числе его активов – "Русская платина", "Альянс Алтын" и "Амур Золото", сообщается на сайте Forbes.ru.

"Кавказский узел" также писал, что жители Чечни регулярно приносят публичные извинения за различные проступки и критику властей. Так, 22 июля житель республики Вахид Ильясов публично извинился за то, что выехал на своем внедорожнике на пляж в Мариуполе, после чего вступил в перепалку с местными жителями.

Извинениям Ильясова предшествовала критика в его адрес со стороны командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова. 18 июля он в своем телеграм-канале заявил, что поведение Ильясова не соответствует проводимой главой Чечни Рамзаном Кадыровым политике.

Практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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