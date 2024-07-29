БПЛА. Фото: U.S. Air Force photo/Lt Col Leslie Pratt.

29 июля 2024, 12:53

Ереван отверг обвинения в использовании БПЛА на границе с Азербайджаном

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны Армении опровергает заявления Азербайджана о запуске разведывательного дрона.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня министерство обороны Азербайджана заявило о пресечении попытки квадрокоптера вооруженных сил Армении осуществить разведывательный полет на границе.

"Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что 28 июля в районе 17.40 квадрокоптер, принадлежащий вооруженным силам Армении, совершил разведывательные полеты в юго-восточной части приграничной зоны, не соответствует действительности", - говорится в сообщении министерства, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним также, что 25 июля Минобороны Азербайджана сообщало о перехвате армянского БПЛА над Товузским районом. После этого Минобороны Азербайджана выступило с заявлением, в котором указало на "недавно совершённые Арменией провокации с применением тяжелого оружия в Кельбаджарском направлении и с использованием квадрокоптера - в Товузском направлении". Азербайджан пригрозил ответными мерами, если армянская сторона не прекратит подобные действия. МИД Армении, в свою очередь, заявило о попытке Азербайджана втянуть Ереван в эскалационную риторику и назвало это неприемлемым. Азербайджан проигнорировал предложения о контроле над вооружениями и расследовании инцидентов на границе, подчеркнуло внешнеполитическое ведомство в Ереване.

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Примечание:

"Итоги визита Пашиняна в Брюссель напугали российский МИД", "Аналитики в Баку связали инциденты на границе с внутриполитической ситуацией в Армении", "Армения договорилась с Францией о поставке самоходок Caesar".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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