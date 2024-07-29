Баку сообщил о перехвате армянского беспилотника

29 июля 2024, 09:11

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Министерство обороны Азербайджана сообщило о пресечении попытки квадрокоптера вооруженных сил Армении осуществить разведывательный полет над позициями подразделений вооруженных сил на границе.

"28 июля примерно в 17:40 (16:40 име), квадрокоптер, принадлежащий вооруженным силам Армении, предпринял попытку осуществить разведывательные полеты над позициями азербайджанской армии в направлении Лачинского района. Благодаря бдительности наших подразделений обнаруженный беспилотный летательный аппарат был перехвачен специальными техническими средствами и выведен с территории", - говорится в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Как писал «Кавказский узел», 25 июля минобороны Азербайджана сообщало о перехвате БПЛА ВС Армении над Товузским районом. После этого министерство обороны Азербайджана 25 выступило с заявлением, в котором указала на "недавно совершённые Арменией провокации с применением тяжелого оружия в Кельбаджарском направлении и с использованием квадрокоптера - в Товузском направлении". Азербайджан пригрозил ответными мерами, если армянская сторона не прекратит подобные действия.

Министерство иностранных дел Армении в свою очередь, заявило о попытке Азербайджана втянуть Ереван в эскалационную риторику и назвало это неприемлемым. Азербайджан проигнорировал предложения о контроле над вооружениями и расследовании инцидентов на границе, подчеркнуло армянское ведомство.

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