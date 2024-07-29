Выдвиженцы от шести партий зарегистрированы на выборы в парламент Кабардино-Балкарии

29 июля 2024, 10:06

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Регистрация кандидатов в региональный парламент завершилась в Кабардино-Балкарии. В выборах, которые пройдут в сентябре, будут участвовать представители шести партий.

Как писал "Кавказский узел", выборы депутатов Народного собрания Кабардино-Балкарии намечены на 8 сентября, все 70 мандатов распределят среди кандидатов из партийных списков.

Будущий состав парламента Кабардино-Балкарии седьмого созыва уже определен, у представителей оппозиции нет шансов получить мандаты, считают местные активисты. "Единая Россия" вновь получит большинство мандатов после парламентских выборов в Кабардино-Балкарии, так как предвыборная конкуренция невелика, а возглавляющий список единороссов Казбек Коков устраивает и Москву, и местные элиты, указали политологи.

Всего в сентябрьских выборах примут участие шесть партий. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия — За правду» и «Зеленые». Полностью представленные в избирком списки были окончательно утверждены в том же виде только у партий "Зеленые" и ЛДПР, остальные списки были урезаны.

"Единая Россия" потеряла одного кандидата из-за неполного пакета документов. "Новые люди" лишились партийца, который скрыл судимость. Сразу семь кандидатов не вошли в итоговый список "Справедливой России - За правду".

Самые большие потери - у представителей КПРФ: из первоначального списка в 120 кандидатов были исключены 52 человека. «Пятеро не заверили документы своими подписями, еще 14 выбыли по разным причинам: болезнь, командировки, семейные обстоятельства», - приводит сегодня "Коммерсант" слова первого секретаря республиканского отделения партии Бориса Паштова.

По его словам, многие из кандидатов сами снялись с выборов, поскольку были зарегистрированы членами участковых избиркомов, в этом качестве для партии "гораздо нужнее".

Напомним, что в действующем парламенте Кабардино-Балкарии представлены пять партий. По итогам выборов в 2019 году "Единая Россия" получила 50 мандатов, КПРФ – девять, "Справедливая Россия" - семь, партия "Зеленые" и ЛДПР – по два мандата. Все партии, представленные в парламенте, имеют право участия в новых выборах без необходимости собирать подписи 0,5% избирателей в свою поддержку.

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