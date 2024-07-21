Власти Галского района сообщили о плачевном состоянии системы водоснабжения

21 июля 2024, 04:37

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В Галском районе Абхазии завершается строительство насосной станции, которая должна решить проблему с перебоями в подаче воды. Система водоснабжения Гала и нескольких сел действительно находится в плачевном состоянии, отметил первый замглавы района Дмитрий Адлейба.

В селе Шашикуара Галского района заканчивается строительство резервной насосной станции, которая должна решить проблему с перебоями в водоснабжении района. По словам начальника финансового отдела администрации района Хаджарата Адзынбы, новая насосная станция в случае перебоев с подачей водой будет автоматически подключаться, пишет "Апсадгьыл-Инфо".

Адзынба сообщил, что уже построено здание насосной станции, заложены железобетонные опоры под резервуары и реанимированы четыре из 11 скважин, пробуренных еще в советские времена. Одна скважина уже запущена. Приобретены также глубинные и центробежные насосы. Вода в скважине соответствует санитарным нормам.

Система водоснабжения, откуда подается вода в Гал, четыре села Галского района – Шашикуара, Чубырхиндж, Махунджра, Аберкыт и два села Ткуарчальского района находится «в плачевном состоянии», сказал 20 июля корреспонденту "Кавказского узла" первый заместитель главы администрации Галского района Дмитрий Адлейба. «Сейчас из-за ряда факторов напор воды в системе водоснабжения упал, и мы не можем обеспечить подачу воды на верхние этажи домов в городе Гал», - рассказал он.

Много воды (по нашим подсчетам - до 50%) теряется из-за протечек на 14-километровой трассе водовода.

По словам Адлейбы, "система подачи воды, как и резервуары водозабора, была построена в 1960-х и сейчас фактически полностью амортизирована". "Много воды (по нашим подсчетам - до 50%) теряется из-за протечек на 14-километровой трассе водовода. Если бы их не было, мы бы не заметили снижения уровня источников. Кроме того, у нас бывают мини-оползни, которые тоже негативно влияют на систему подачи воды», - отметил он. Также, по его словам, негативную роль в ухудшении ситуации в этом году сыграла засуха.

По данным Адлейбы, за прошедший год в районе из-за серьезных протечек в трубах шесть раз отключали воду. «Но каждый раз отключение длилось не более суток», - подчеркнул он.

При этом большинство сел района, по его словам, имеют свои автономные системы водоснабжения и не страдают от ситуации с системой водоснабжения.

Сейчас, по его словам, руководство района пытается решить задачу ремонта системы водоснабжения. «Есть, например, проект строительства колодца, который позволит вновь собирать воду, вытекающую из водозаборов. Но это совершенно иной уровень, чем наши возможности. Мы каждый раз доказываем, что это надо, глава администрации обращается к правительству с просьбой о поддержке. Если мы к тому подойдем – это будут серьезные затраты на республиканском уровне. Точной информации о том, что это решение принято, у меня нет, но мы надеемся. А пока мы делаем то, что можем делать своими силами – латаем дыры», - заключил Адлейба.

За естественные повреждения водопроводной системы из-за ветхости или оползней никто уголовной ответственности не несет, сказал корреспонденту "Кавказского узла" живущий в Галском районе адвокат Аполлон Гаделия.

«Если бы речь шла о повреждении водовода людьми, умышленном или неумышленном, то это подпадало бы под статьи 164-165 Уголовного кодекса Абхазии, которые посвящены этим преступлениям, или статью 210 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения). Но, поскольку речь идет о воздействии сил природы, то виновных найти невозможно», - подчеркнул адвокат.

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