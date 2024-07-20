Следствие обнародовало подробности конфликта в Агачауле

20 июля 2024, 17:24

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Земельный участок, по поводу которого разгорелся конфликт и было совершено убийство в селе Агачаул, является предметом спора двух семей с 2016 года. В числе претендующих на него есть участники военной операции на Украине, которые уже получили от властей четыре других участка земли, но от притязаний на спорный участок не отказались, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", житель села Агачаул из-за земельного спора произвел 13 выстрелов в толпу, один человек убит, еще трое ранены. Следствие отчиталось о задержании подозреваемого.

Конфликт за земельный участок на окраине села Агачаул в местности под названием "Елки" продолжается с 2016 года, сообщило сегодня управление Следкома по Дагестану.

Ранее в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы села Агачаул, на данный земельный участок был наложен арест. В 2023 году по заявлению пострадавших 13 июля 2024 года следственным отделом по городу Каспийску проводилась проверка по факту бездействия администрации села в части предоставления документов для регистрации права собственности на данный земельный участок. По результатам проверки нарушений законодательства в действиях администрации установлено не было", - проинформировало ведомство в своем Telegram-канале.

Заявителям "как участникам СВО при содействии следственного отдела по г. Каспийску администрацией села были выделены 4 земельных участка", говорится в публикации.. "Несмотря на данные обстоятельства, у обеих сторон конфликта сохранились притязания на спорный участок. В связи с этим 13 июля 2024 года на встрече представителей двух семей произошел конфликт с применением огнестрельного оружия, в ходе которого один человек погиб и четыре получили ранения различной степени тяжести", - проинформировало следствие.

"Кавказский узел" также писал, что в Дагестане не раз происходила стрельба из-за земельных конфликтов. Одним из самых громких случаев стало убийство бывшего главы села Новокули Абакара Капланова 6 февраля 2021 года в здании Советского райотдела полиции Махачкалы. Причиной конфликта стал в том числе земельный конфликт. В убийстве были обвинены два сотрудника Росгвардии - братья Салман и Сулейман Курбановы. Виновными себя они не признают, поскольку не могут вспомнить обстоятельства произошедшего, заявила защита. Следствие переквалифицировало уголовное дело на статью об убийстве в состоянии аффекта, попытки потерпевших обжаловать это решение не дали результата. Суд в Махачкале признал братьев Каплановых виновными в убийстве бывшего главы села Новокули Абакара Капланова в отделе полиции, но освободил их от наказания из-за окончания срока давности привлечения к уголовной ответственности.

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