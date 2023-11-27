Братья Курбановы признаны виновными в убийстве Капланова

27 ноября 2023, 19:45

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Суд в Махачкале признал братьев Каплановых виновными в убийстве бывшего главы села Новокули Абакара Капланова в отделе полиции, но освободил их от наказания из-за окончания срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Как писал "Кавказский узел", в феврале на заседании суда по делу об убийстве бывшего главы Новокули Абакара Капланова его родственники потребовали арестовать обвиняемых братьев Салмана и Сулеймана Курбановых, находившихся под подпиской о невыезде. Суд отказался, пояснив, что по статье 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии аффекта) "не положено содержание под стражей".

Абакар Капланов был застрелен 6 февраля 2021 года в здании Советского райотдела полиции Махачкалы. В убийстве были обвинены два сотрудника Росгвардии - братья Салман и Сулейман Курбановы. Виновными себя они не признают, поскольку не могут вспомнить обстоятельства произошедшего, заявила защита. Следствие переквалифицировало уголовное дело на статью об убийстве в состоянии аффекта, попытки потерпевших обжаловать это решение не дали результата. 2 августа 2022 года Салман и Сулейман Курбановы были отпущены под подписку о невыезде.

Суд приговорил Сулеймана Курбанова к году и четырем месяцам лишения свободы, Салмана Курбанова – полутора годам колонии, сообщила сегодня пресс-служба Советского райсуда Махачкалы.

"Исходя из того, что данная категория преступления относится к степени небольшой тяжести, срок давности привлечения к уголовной ответственности за которое составляет 2 года, от назначенного наказания Курбановы освобождены в связи с его истечением", - говорится в публикации на сайте суда.

Суд пришел к выводу, что с 2008 года между подсудимыми и их односельчанином Каплановым "возник длящийся конфликт после избиения отца братьев Курбановых в с. Новолак Новлакского района Республики Дагестан, в котором потерпевший принимал участие".

"В последующем конфликтные отношения продолжали нарастать, в том числе из-за земельного участка в центре села Новострой Новолакского района, принадлежащего одному из братьев. Знакомые Капланова А.Ю., претендовавшие на данный участок земли, высказывали угрозы убийства братьям Курбановым", - приводится в публикации позиция обвинения.

Братья признаны виновными по статье 107 УК РФ (убийство группой лиц, совершенное в состоянии аффекта, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным поведением потерпевшего).

"Были проведены две комплексные судебные психолого-психиатрические экспертизы в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава РФ, которые подтвердили, что в момент совершения инкриминируемого деяния подсудимые находились в состоянии аффекта", - отмечается в сообщении.

Напомним, жители села Новокули ранее сообщили, что подозреваемые долгое время конфликтовали с Каплановым из-за земельного участка. На земельный спор как на возможную причину убийства указал и глава Дагестана Сергей Меликов.

Опрошенные ранее "Кавказским узлом" дагестанские журналисты рассказали, что земельный конфликт, который, предположительно, стал поводом для убийства Капланова, длился много лет. Конфликт не решался из-за отсутствия доверия к судебной и правоохранительной системам, предположил главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагидов. "В государственных институтах люди не видят справедливости, к ним нет доверия, и поэтому они творят самосуд", - сказал он.

Убийство Капланова не было преднамеренным, указал главред газеты "Молодежь Дагестана" Рамазан Раджабов. "Возможно, изначально спор возник именно из-за земли, но дальше все перешло во что-то более личное и принципиальное, да и убийство в отделе полиции не выглядит запланированным", - сказал он "Кавказскому узлу".

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