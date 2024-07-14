14 июля 2024, 21:32

Следствие отчиталось о задержании стрелка в дагестанском селе

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Житель села Агачаул из-за земельного спора произвел 13 выстрелов в толпу, один человек убит, еще трое ранены. Следствие отчиталось о задержании подозреваемого.

Как писал "Кавказский узел", по данным источников, один человек погиб, еще один ранен в селе Агачаул в результате перестрелки между представителями двух семей, у которых возник конфликт из-за земельного участка, сообщили источники.

 Уголовное дело по статьям об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ), покушении на убийство (часть  3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ) и незаконного оборота оружия (статья 222 УК РФ) возбуждено после стрельбы в селе Агачаул, сообщило сегодня управление Следкома России по Дагестану.
 
По версии следствия, 13 июля 2024 года на окраине села Агачаул, на почве ранее возникших неприязненных отношений из-за земельного спора между местными жителями произошла драка, в ходе которой один из участников конфликта произвел имеющимся при себе огнестрельным короткоствольным орудием не менее 13 выстрелов в место скопления людей. Один человек погиб, еще трое с повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. 

По подозрению в совершении преступлений задержан 25-летний житель села Агачаул. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, указано в сообщении в Telegram-канале ведомства. 

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Примечание:

"Братья Курбановы признаны виновными в убийстве Капланова", "Глава дагестанского села назвал причиной покушения земельный конфликт", "Ахатлинцы призвали Меликова вмешаться в земельный конфликт".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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