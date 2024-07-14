14 июля 2024, 17:50

Источники сообщили о перестрелке из-за земельного конфликта в Дагестане

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Один человек погиб, еще один ранен в селе Агачаул в результате перестрелки между представителями двух семей, у которых возник конфликт из-за земельного участка, сообщили источники.

Сегодня в селе Агачаул Карабудахкентского района из-за земельного спора были обстреляны "из боевого оружия" мужчина и трое его сыновей, сообщил автор телеграм-канала "Спросите у Расула". "Один сын погиб. По предварительным данным, трое из сыновей недавно вернулись из зоны СВО", - говорится в публикации.

Перестрелка между членами семьи Алибековых и их оппонентом произошла на окраине села, пострадали по меньшей мере два человека с обеих сторон, сообщает сегодня анонимный телеграм-канал Mash Gor.

Раненых доставили в больницу, где один из сыновей Алибекова скончался. Полицейские задержали еще пятерых мужчин, которые присутствовали на месте инцидента, говорится в публикации.

По данным авторов публикации, конфликту предшествовал захват земельного участка. Глава села безуспешно пытался помирить семьи, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждением из достоверных источников информации анонимных телеграм-каналов. По состоянию на 17.50 мск, управление СКР и МВД по Дагестану не сообщили на своих сайтах об инциденте. Нет информации об этом и в телеграм-канале республиканского МВД, в личном телеграм-канале пресс-секретаря МВД Гаяны Гариевой, а также в телеграм-каналах администраций Карабудахкентского района и села Агачаул.

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Примечание:

"Аналитики указали на возможные последствия конфликта муфтията Дагестана с Ахмедом Батлухским", "Атака на "Крокус Сити Холл" превзошла теракт на Дубровке по числу убитых", "Мемориалы в память о погибших в Подмосковье созданы в городах СКФО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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